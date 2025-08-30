Rally del Paraguay: Líderes reciben “lartigazo” y cambia la punta

Definitivamente la prueba especial 14, Artigas 2, de 22,7 kilómetros, fue lapidaria con los pilotos que eran líderes hasta ese momento del Rally del Paraguay, 10ª prueba del WRC. Kalle Rovanperä y Nikolay Gryazin llantaron y perdieron la punta de la carrera, a falta del último tramo de la etapa 2 (Cantera 2).