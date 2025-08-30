Rally del Paraguay: Líderes reciben “lartigazo” y cambia la punta

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), quien hasta la prueba especial 13 (Carmen del Paraná 2) lideraba la competencia, sufrió un llantazo a pocos kilómetros de la partida de la PE 14, denominada Artigas 2, y perdió no solo 2:38 sino la punta de la carrera, quedando en el sexto lugar de la clasificación general.
“Debíamos haber cambiado el neumático, pero Jonne (copiloto), dijo que debíamos ir así hasta el final. Claramente, una decisión equivocada”, expresó el piloto finlandés de 24 años en la llegada.
En la WRC2, Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS Rally2) también llantó (perdiendo 1:43,5) y dejó la punta en manos del estonio Robert Virves (Skoda Fabia RS Rally), quien es escoltado ahora por el francés Yohan Rossel (Citroen C3 Rally2), a 8,1 segundos, y por el sueco Oliver Solberg, a 12,1 (Toyota GR Yaris Rally2), respectivamente.
