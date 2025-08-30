Rally del Paraguay: Rovanperä sigue liderando en la tierra roja

Cumplidas cuatro pruebas especiales del día 2 del Rally del Paraguay, Kalle Ravanperä sigue lirando la carrera con un tiempo total de 1:47:43.1, unos 16.7 segundos por delante del francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) y 17,2 del también francés Sébastien Ogier, con otro Toyota GR Yaris Rally1.

Siguen las grandes sorpresas para los competidores en este segundo día de carreras del Rally del Paraguay, especialmente los extranjeros que aún no encuentran la adherencia al piso de sus máquinas, sorprendidos por lo cambiante de la superficie y la aparición de las piedras en lugares que no estaban en los apuntes.

Fau se mantiene en el top 5 WRC2

El paraguayo Fau Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally2) sigue en la quinta posición de la WRC2, quizás la categoría que más cambios registró este sábado en la segunda etapa del Rally del Paraguay.

La jornada iniciaba en Carmen del Paraná, teniendo como líder al francés Yohan Rossel (Citroën) y tercero al compatriota Diego Domínguez Bejarano, pero la mala noticia del día fue su abandono, por rotura del cubre carter y pérdida de aceite de su Toyota GR Yaris Rally2.

En la punta de la clasificación, el búlgaro Nikolay Gryazin pasó a comandar la clasificación, por delante del francés Yohan Rossel, el finlandés Robert Virves, el sueco Oliver Solberg y el paraguayo Fau Zaldívar. La clasificación sigue con otros nacionales como Augusto Bestard, Gustavo Saba, Franco Pappalardo, Thiago Weiler y Miki Zaldívar.