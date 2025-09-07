MotoGP-Cataluña/España: Alex Márquez saldrá primero hoy

Con un espectacular tiempo de 1:37,536, Alex estableció un nuevo récord absoluto de MotoGP al rebajar el registro que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), había conseguido en la primera clasificación, 1:37,906, que también rebajó el récord que el primer día estableció el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), con 1:38,141, en la práctica oficial.

Los entrenamientos libres no resultaron demasiado favorables al español Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que se fue por los suelos en la entrada a la curva cinco a bastante velocidad, en la que era su cuarta caída de la temporada, aunque no se produjo daños físicos que le impidiesen continuar el resto de la sesión.

Ayer, la carrera sprint la ganó Marc Márquez (Ducati), que hoy estará partiendo tercero.

