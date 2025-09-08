FIA F2-Monza/Italia: Duerksen y una semana soñada

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, que estuvo presente en nuestro país el fin de semana anterior durante la disputa del Rally del Paraguay (10ª fecha del WRC), completó ayer su participación en la undécima fecha del calendario 2025 de la FIA Fórmula 2, que se disputó en el mítico circuito de Monza, en Italia.

Nuestro compatriota, que en 2024 ya había cosechado dos muy buenos resultados (P3 en la carrera sprint y P5 en la principal), repitió aquella superlativa actuación, e incluso mejoró su marca y se alzó este fin de semana con un doble podio, para completar una extraordinaria semana en la que Paraguay estuvo en boca de todos.

Joshua, que clasificó 8° inicialmente, por una penalización que recibió otro piloto, fue reclasificado como 7°, y por el sistema de grilla invertida, partió desde la segunda fila de la parrilla de salida en el 4° lugar de la carrera sprint.

No tuvo un buen comienzo, tal y como nos tiene acostumbrado, ya que perdió dos posiciones y pasó a ser 6°, posición desde la cual se rehizo, empujó y remontó meritoriamente (tras sendos accidentes) para completar el podio el sábado (3°), cumpliendo el primer objetivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al día siguiente, ayer domingo, arrancó desde el 7° puesto en la carrera principal o feature race, y allí ya se pudo ver a un Duerksen en lo suyo, arremetiendo desde los primeros metros de la pista con el principal fin de escalar en el clasificador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y así fue, a tal punto que en la primera vuelta rápidamente pasó a ser 4°, luego de una sucesión de incidentes de los cuales salió ileso, esquivando a todos los involucrados, demostrando todos sus reflejos.

Lea además: FIA Fórmula 2-Italia: Duerksen hace historia en Monza

Inclusive, lideró momentáneamente la competencia, pero terminó cediendo una posición para finalizar en el segundo puesto, resultado con el que subió al segundo escalón del podio (2°) y sumó su primer “doblete” en la categoría.

Así, Duerksen sumó 24 puntos en Monza, con los cuales llegó a 47 unidades (al igual que el AIX Racing, 9°) y se ubica en la 12ª posición, a falta de tres fechas para el final (Azerbaiyán, Catar y Abu Dabi).