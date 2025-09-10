WRC-4° Rally Chile Biobío: Preparados para la acción

En principio, Paraguay contaba con 5 tripulaciones representantes para esta cita mundialista; pero hoy, la organización a través del canal oficial (Sportity), enmendó el listado inicial y ya no figura la dupla compuesta por Migue Zaldívar y Matías Ramos (Škoda Fabia RS Rally2), que en esta ocasión no será de la partida.

Los que ya están preparados para la acción en suelo chileno son Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate y Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, en la WRC2, y Leonardo Balbuena y Nicolás Elizaur, en la RC4.

Con relación a los competidores de los Rally1, el equipo Toyota Gazoo Racing presentará nuevamente 5 Toyota GR Yaris, al mando del galés Elfyn Evans, actual líder del certamen, del finlandés Kalle Rovanperä, del francés Sébastien Ogier, primer vencedor del Rally del Paraguay, del japonés Takamoto Katsuta y del otro finlandés Sami Pajari.

El Hyundai Motorsport tendrá 3 i20 N, que estarán pilotados por el belga Thierry Neuville, vigente campeón de la especialidad, por el estonio Ott Tänak y por el francés Adrien Fourmaux.

Mientras que el M-Sport Ford, estará con 3 Puma Rally1, en cuyo interior comandarán el luxemburgués Grégoire Munster, el irlandés Joshua McErlean y el piloto local Alberto Heller, que se suma al equipo para competir en casa.

El shakedown se disputará sobre un tramo de 6,7 km y comenzará a las 9:01; y la ceremonia de partida arrancará a las 19:00, frente a la Plaza de la Independencia, en Concepción.