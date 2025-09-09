Mundial de Rally: El turno de Chile

El evento contará con la presencia de 5 tripulaciones paraguayas; por un lado, las compuestas por Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2 #26), Migue Zaldívar y Matías Ramos (Škoda Fabia RS Rally2 #38), Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2 #29) y Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2 #37), que competirán en la categoría WRC2, y por otro, la de Leonardo Balbuena y Nicolás Elizaur (Peugeot 208 Rally4 #56), que lo harán en la categoría RC4 y serán los únicos representantes nacionales en la tracción simple.

La competencia tendrá un total de 16 pruebas especiales cronometradas, distribuidas en tres etapas y con un recorrido total de 306,7 km bajo el crono.

Las primeras actividades oficiales arrancarán el jueves con el shakedown o pruebas libres oficiales, que se realizará en un tramo de 6,7 km de distancia y que se pondrá en marcha a las 9:01.

Ese mismo día, a las 19:00 arrancará la ceremonia de partida en la Plaza de la Independencia, ubicada en la localidad de Concepción.

La primera etapa del viernes tendrá 6PE, 112,7 km y comenzará a las 8:15. La segunda del sábado también contará con 6PE, 139,2 km, la más extensa, e iniciará a las 9:07. Y la tercera y última etapa tendrá 4PE, 54,8 km y se disputará a partir de las 8:23.

Cabe recordar que los vencedores en 2024 fueron los finlandés Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen, con un Toyota GR Yaris Rally1, bajo la estructura del equipo nipón Toyota Gazoo Racing.