WRC-Rally Chile Biobío: Una carrera desafiante

La undécima cita del Campeonato del Mundo de Rally (WRC), la prueba de Chile en la Región del Biobío, se puso en marcha este jueves con el shakedown (pruebas oficiales) y la partida ceremonial, la cual contó con la presencia de tripulaciones paraguayas.

Fau Zaldívar, junto al argentino Marcelo der Ohannesian (Skoda Fabia RS Rally2); Diego Domínguez Bejarano, con el español Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2); Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), y Leonardo Balbuena, con Nicolás Elizaur (Peugeot 208 Rally4), nos representan en esta carrera, que en la previa y a decir de los protagonistas, se presenta bastante desafiante.

Este jueves se cumplió además con las pruebas oficiales o shakedown, donde Fau fue el mejor paraguayo y que tuvo al estonio Ott Tänak (Hyundai) con el mejor registro.

Para el viernes se anuncian el desarrollo de la Primera Etapa sobre estos tramos: SS1, Pulpería 1 –19,72 kilómetros– (8:15 inicio); SS2, Rere 1 –13,34 kilómetros– (09:10) y SS3, San Rosendo 1 –23,32 kilómetros– (10:01), tramos que se repiten para completar seis especiales y 112,76 kilómetros cronometrados.

El sábado se disputarán también seis pruebas especiales con un total de la etapa 2 de 139,20 kilómetros y el domingo se cierra el Rally de Chile con cuatro tramos, la última desde las 13:15, que será la Power Stage.