Karting: La segunda cita del Clausura, el 4 de octubre

La Comisión Directiva del Karting Club Paraguayo (KCP) confirmó la realización de la segunda fecha del Torneo Clausura, correspondiente al segundo segmento del Campeonato Nacional de Karting, para el próximo sábado 4 de octubre en el Kartódromo Internacional de la Velocidad de Ñu Guazú, en Luque.

24 de septiembre de 2025 - 20:01
La segunda fecha del Clausura del Nacional de Karting se cumplirá el sábado 4 de octubre.
La competencia que dará continuidad al torneo Clausura del Nacional de Karting 2025, se cumplirá el sábado 4 de octubre en las categorías Escuela, Semillero, Cadete, Rotax Micro Max, F4, Fórmula Mundial, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

Los ganadores de categorías en la fecha anterior fueron: en Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Ignacio Ayala; en Cadete, Sebastián Cañete; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en F4, Éver Martínez; en Fórmula Mundial, Marcos Balmori, en Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano, y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.

El 1 y 2 de noviembre se realizará la fecha doble, la 3ª y 4ª del Campeonato Clausura 2025.

