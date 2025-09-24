Karting: La segunda cita del Clausura, el 4 de octubre

La competencia que dará continuidad al torneo Clausura del Nacional de Karting 2025, se cumplirá el sábado 4 de octubre en las categorías Escuela, Semillero, Cadete, Rotax Micro Max, F4, Fórmula Mundial, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

Los ganadores de categorías en la fecha anterior fueron: en Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Ignacio Ayala; en Cadete, Sebastián Cañete; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en F4, Éver Martínez; en Fórmula Mundial, Marcos Balmori, en Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano, y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.

El 1 y 2 de noviembre se realizará la fecha doble, la 3ª y 4ª del Campeonato Clausura 2025.

