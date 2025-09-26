ABC Motor

Moto Rally Ybycuí: Segunda fecha confirmada

La segunda fecha del certamen denominado Campeonato Moto Rally Ybycuí se llevará a cabo los próximos días sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Autódromo Santa Lucila, de la mencionada ciudad, así lo informó recientemente la organización del evento, a cargo del Team 06 Gustavo Martínez.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 19:51
Estos competidores volverán a enfrentarse en la segunda cita.
Estos competidores volverán a enfrentarse en la segunda cita.Gentileza

Para la competencia estarán nuevamente habilitadas las siguientes categorías: Iniciante, Trail 200 cc, 250 FL, MX FL, ATV FL y Damas, respectivamente.

El sistema de carrera a ser utilizado en la oportunidad será de 5 tandas sumatorias, tras las cuales se conocerán a los vencedores en todas y cada una de las categorías que estarán habilitadas.

Máquinas como estas, enfiladas en el Portal de Ybycuí, entrarán nuevamente en acción el próximo fin de semana.
Máquinas como estas, enfiladas en el Portal de Ybycuí, entrarán nuevamente en acción el próximo fin de semana.

El trazado por el cual deberán transitar todos los competidores tendrá 6,5 kilómetros, con un dibujo que desafiará la destreza y fortaleza de cada piloto.

Lea también: Karting: La segunda cita del Clausura, el 4 de octubre

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La competencia comenzará a las 10:00, ambos días, con la disputa de la 1ª tanda, y la entrada general fue fijada en G. 20.000.

Enlace copiado