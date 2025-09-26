Moto Rally Ybycuí: Segunda fecha confirmada

Para la competencia estarán nuevamente habilitadas las siguientes categorías: Iniciante, Trail 200 cc, 250 FL, MX FL, ATV FL y Damas, respectivamente.

El sistema de carrera a ser utilizado en la oportunidad será de 5 tandas sumatorias, tras las cuales se conocerán a los vencedores en todas y cada una de las categorías que estarán habilitadas.

El trazado por el cual deberán transitar todos los competidores tendrá 6,5 kilómetros, con un dibujo que desafiará la destreza y fortaleza de cada piloto.

La competencia comenzará a las 10:00, ambos días, con la disputa de la 1ª tanda, y la entrada general fue fijada en G. 20.000.