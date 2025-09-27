MotoGP-Japón: Triunfo de “Pecco” en la sprint

Bagnaia dominó la competencia desde la primera hasta la última de las doce vueltas y en el podio le acompañaron los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

La segunda posición de Marc Márquez le otorgó nueve puntos, por lo que al acabar su hermano Alex (Ducati Desmosedici GP24) fuera de la zona de los puntos –décimo–, le permite incrementar a 191 puntos la ventaja que tiene en la tabla de posiciones del certamen.

El líder del Campeonato Mundial de MotoGP, Marc, necesita defender seis puntos de esa diferencia en la carrera principal de mañana, que arrancará a las 2:00 de nuestro país, para proclamarse campeón del mundo incluso, faltando cinco carreras para que finalice el año; Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia, respectivamente.

Lea además: MotoGP-Austria/Red Bull Ring: Marc acelera hacia el título

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El ritmo fue bueno y cada vez me siento mejor. Mañana tendremos una carrera larga. No olvidemos que el principal objetivo de este fin de semana es conseguir otro título mundial”, concluyó el experimentado piloto español de 32 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, su compatriota Jorge Martín (Aprilia), vigente campeón del mundo de la especialidad, sufrió una fractura de la clavícula lado derecho, con desplazamiento, tras su caída en la primera curva.