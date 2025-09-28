MotoGP-Japón: Marc Márquez iguala otros récords

Márquez acumula nueve títulos mundiales, uno de 125 cc, conseguido en 2010 sobre una Derbi, otro de Moto2, logrado en el 2012 al manillar de una Suter, y siete de la categoría reina del motociclismo mundial, MotoGP; los seis primeros con una Honda RC 213 V (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), y el último de ellos, sobre la Ducati Desmosedici GP25 (2025).

“Ahora estoy en paz conmigo mismo”, señaló Marc, quien no quiso recordar el calvario por el que tuvo que pasar tras su lesión en 2020; pero lo hizo, y enseguida señaló que hubo mucha gente que le ayudó a salir del bucle en el que se encontraba, a la que terminó agradeciendo.