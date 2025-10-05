Karting Nacional-2ª fecha/Torneo Clausura: Vibrante jornada en Ñu Guasu

El buen clima, mucho calor y la variante de pista #9 le dieron el condimento ideal a la jornada que contó con una multitud de aficionados que vibró con las emocionantes carreras en todas y cada una de las categorías habilitadas.

Tras las series finales, los vencedores fueron los siguientes: en la categoría Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Ignacio Ayala; en Cadete, Francisco Ojeda; en Rotax Micro Max, Sebastián Wasmosy; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Fórmula Mundial, Sasha Beisseman; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano, y en la Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Lea además: Karting Nacional: Aceleran en Ñu Guasu por la 2ª fecha del Clausura

En Escuela se dio el debut de Avid Jacquet, de tan sólo 5 años, y las posiciones finales quedaron de la siguente forma: 1) Fabrizio Barchini, 2) Lior Jacquet, 3) Gino Chiriani, 4) Martín Galeano y 5) Avid Jacquet.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Semillero, 1) Ignacio Ayala, 2) Gustavo Becker, 3) Santino Mancuello, 4) Alejandro Maune, 5) Renato Campos, 6) Alejo García y 7) Emilio Duarte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Cadete, 1) Francisco Ojeda, 2) Sebastián Cañete, 3) Bruno Zaldívar, 4) Thiago González, 5) Giulietta Scavonne, 6) Éver Marecos Jr., 7) Ferrán Mendoza, 8) Albán Mussi, 9) Simón Mussi y 10) Facundo Penino.

En Micro Max, 1) Sebastián Wasmosy, 2) Nelson Segovia, 3) Benjamín Cano, 4) Joaquín Martínez, 5) Tony Pugliesi, 6) Valeria Mindikowski y 7) Maxi Pedrozo.

En F4, 1) Juan Carlos Mendieta, 2) Éver Martínez, 3) Gustavo Giubi, 4) Fátima Terra, 5) Óscar Santos (h), 6) Gabrielli Silveira, 7) Carlos Carvalho, 8) Andrés Bogarín, 9) Pablo Viedma y 10) Alex Silva.

En Fórmula Mundial, 1) Sasha Beisseman, 2) José Orrego, 3) Blas Llano (h), 4) Mauricio Nielsen, 5) Tomás Penino, 6) Juan Martín Torres, 7) Gonzalo Barrios y 8) Marcos Balmori.

En Junior Max, 1) Sebastián Galeano, 2) Ignacio Wasmosy, 3) Agustín Rodríguez, 4) Santino Espineda, 5) Iván Benítez Bejarano, 6) Enzo Wasmosy y 7) Bruno Martínez.

Y en Senior Max, 1) Alejandro Samaniego, 2) Alberto Benítez Bejarano, 3) Giovanni Venzano, 4) Derlis Nuñez y 5) Alberto Antebi, respectivamente.