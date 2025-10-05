ABC Motor

Karting Nacional-2ª fecha/Torneo Clausura: Vibrante jornada en Ñu Guasu

La segunda fecha del Torneo Clausura, correspondiente al Campeonato Nacional de Karting 2025, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), se cumplió exitosamente ayer en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, con la presencia de más de 65 karts en línea de partida.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 21:25
Bandera a cuadros para Alejandro Samaniego, quien desde la “pole position” dominó la Rotax Senior Max.
Bandera a cuadros para Alejandro Samaniego, quien desde la “pole position” dominó la Rotax Senior Max.DERLIS SANTA CRUZ

El buen clima, mucho calor y la variante de pista #9 le dieron el condimento ideal a la jornada que contó con una multitud de aficionados que vibró con las emocionantes carreras en todas y cada una de las categorías habilitadas.

Tras las series finales, los vencedores fueron los siguientes: en la categoría Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Ignacio Ayala; en Cadete, Francisco Ojeda; en Rotax Micro Max, Sebastián Wasmosy; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Fórmula Mundial, Sasha Beisseman; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano, y en la Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Lea además: Karting Nacional: Aceleran en Ñu Guasu por la 2ª fecha del Clausura

En Escuela se dio el debut de Avid Jacquet, de tan sólo 5 años, y las posiciones finales quedaron de la siguente forma: 1) Fabrizio Barchini, 2) Lior Jacquet, 3) Gino Chiriani, 4) Martín Galeano y 5) Avid Jacquet.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Semillero, 1) Ignacio Ayala, 2) Gustavo Becker, 3) Santino Mancuello, 4) Alejandro Maune, 5) Renato Campos, 6) Alejo García y 7) Emilio Duarte.

En Cadete, 1) Francisco Ojeda, 2) Sebastián Cañete, 3) Bruno Zaldívar, 4) Thiago González, 5) Giulietta Scavonne, 6) Éver Marecos Jr., 7) Ferrán Mendoza, 8) Albán Mussi, 9) Simón Mussi y 10) Facundo Penino.

En Micro Max, 1) Sebastián Wasmosy, 2) Nelson Segovia, 3) Benjamín Cano, 4) Joaquín Martínez, 5) Tony Pugliesi, 6) Valeria Mindikowski y 7) Maxi Pedrozo.

Sebastián Wasmosy triunfó en la Rotax Micro Max.
Sebastián Wasmosy triunfó en la Rotax Micro Max.

En F4, 1) Juan Carlos Mendieta, 2) Éver Martínez, 3) Gustavo Giubi, 4) Fátima Terra, 5) Óscar Santos (h), 6) Gabrielli Silveira, 7) Carlos Carvalho, 8) Andrés Bogarín, 9) Pablo Viedma y 10) Alex Silva.

En Fórmula Mundial, 1) Sasha Beisseman, 2) José Orrego, 3) Blas Llano (h), 4) Mauricio Nielsen, 5) Tomás Penino, 6) Juan Martín Torres, 7) Gonzalo Barrios y 8) Marcos Balmori.

En Junior Max, 1) Sebastián Galeano, 2) Ignacio Wasmosy, 3) Agustín Rodríguez, 4) Santino Espineda, 5) Iván Benítez Bejarano, 6) Enzo Wasmosy y 7) Bruno Martínez.

Sebastián Galeano destacó en la Rotax Junior Max.
Sebastián Galeano destacó en la Rotax Junior Max.

Y en Senior Max, 1) Alejandro Samaniego, 2) Alberto Benítez Bejarano, 3) Giovanni Venzano, 4) Derlis Nuñez y 5) Alberto Antebi, respectivamente.

Enlace copiado