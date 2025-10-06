ABC Motor

Autos Antiguos-Rally de Pilar/CVAP: Gauto-Jiménez vence

La dupla compuesta por Cristóbal Gauto y José Jiménez, al mando del VW Passat, fue la vencedora de la clasificación general del Rally de Pilar, que se disputó el anterior fin de semana por la cuarta fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP).

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 20:23
Así transitó el Volkswagen Passat de Cristóbal Gauto y José Jiménez durante de la competencia.
Así transitó el Volkswagen Passat de Cristóbal Gauto y José Jiménez durante de la competencia.Gentileza

Tras la competencia que tuvo su paso por las ciudades de Surubi’í, Para’i, Villa Oliva, Alberdi, Villa Franca, Tebicuary, Mburicá, Pilar, Isla Umbú y Loma Guazú, e incluso con lluvia en algunos sectores, los ganadores de las demás categorías fueron los siguientes:

El podio final de la clasificación general fue el siguiente: 1) Cristóbal Gauto y José Jiménez, 2) Jacques y Sergio Balansa y 3) Karl Toews y Alfred Hildebrand.
En la clasificación Turismo Histórico Standard, Karl Toews y Alfred Hildebrand (VW Fusca); en la clase B, Juan Carlos Salazar y Bettina Torres (Chevrolet Bel Air); en la clase C, Javier y Miguel Meza (Alfa Romeo Giulia Ti); en la clase D, Miguel y Enzo Molinas (Mercedes Benz 240D); en la clase E, Karl Toews y Alfred Hildebrand (VW Fusca); en la clase Odómetro, Cristóbal Gauto y José Jiménez (VW Passat) y en la clase Contemporáneo, José María Livieres y Miguel Ramírez (Mercedes Benz E300), respectivamente.

Los vencedores del Rally de Pilar posan con sus respectivos trofeos en la noche de premiación.
