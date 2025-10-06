Autos Antiguos-Rally de Pilar/CVAP: Gauto-Jiménez vence

Tras la competencia que tuvo su paso por las ciudades de Surubi’í, Para’i, Villa Oliva, Alberdi, Villa Franca, Tebicuary, Mburicá, Pilar, Isla Umbú y Loma Guazú, e incluso con lluvia en algunos sectores, los ganadores de las demás categorías fueron los siguientes:

En la clasificación Turismo Histórico Standard, Karl Toews y Alfred Hildebrand (VW Fusca); en la clase B, Juan Carlos Salazar y Bettina Torres (Chevrolet Bel Air); en la clase C, Javier y Miguel Meza (Alfa Romeo Giulia Ti); en la clase D, Miguel y Enzo Molinas (Mercedes Benz 240D); en la clase E, Karl Toews y Alfred Hildebrand (VW Fusca); en la clase Odómetro, Cristóbal Gauto y José Jiménez (VW Passat) y en la clase Contemporáneo, José María Livieres y Miguel Ramírez (Mercedes Benz E300), respectivamente.