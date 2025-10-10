Moto Rally y ATV Ybycuí-2ª fecha: Exitosa carrera en el Santa Lucila

Tras la disputa de la competitiva doble jornada y las cinco tandas clasificatorias sobre el trazado de 6,5 kilómetros, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Lucas Pedrozo, 2) Elias Verón y 3) Ale Paiva, respectivamente.

En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Elías Verón, 2) José Galeano y 3) Chichan Aranda; en ATV Nacional, 1) Alejandro Escurra, 2) Siver Casera y 3) Sebastián Aponte; en Trail 200, 1) José Rolón, 2) Nelson Villalba, 3) Neri Cabrera, 4) Pedro Morínigo y 5) Steven Romero; en 250 Fuerza Libre, 1) Lucas Pedrozo, 2) Néstor Barrios, 3) Chuky Vázquez y 4) Richard Cardozo.

En MX Fuerza Libre, 1) Lucas Pedrozo, 2) Ale Paiva, 3) Jorge Díaz, 4) Fabio Jacquet y 5) Ángel Díaz; en Iniciante Nacional, 1) Richard Morínigo, 2) Enrique Verdún, 3) Jesús Romero, 4) Orlando Colmán y 5) Martín Lezcano; en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Marianela Valenzuela y 3) Andrea Cantero.

Y en MX 250, 1) Taino Fleitas, 2) Gustavo Martínez y 3) Junior Amarilla.

Moto Rally Ybycuí: Segunda fecha confirmada

La competencia se realizó sin ningún tipo de inconveniente y fue del agrado de todos y cada uno de los competidores, como así también, del público asistente.