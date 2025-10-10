ABC Motor

Moto Rally y ATV Ybycuí-2ª fecha: Exitosa carrera en el Santa Lucila

El pasado fin de semana se desarrolló exitosamente la carrera que correspondió a la segunda fecha del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, en el Autódromo Santa Lucila, de la mencionada ciudad.

Por ABC Color
10 de octubre de 2025 - 19:37
Elías Verón fue el vencedor de la categoría ATV Fuerza Libre y quedo 2º en la clasificación general.
Tras la disputa de la competitiva doble jornada y las cinco tandas clasificatorias sobre el trazado de 6,5 kilómetros, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Lucas Pedrozo, 2) Elias Verón y 3) Ale Paiva, respectivamente.

Taino Fleitas fue el ganador de la categoría MX 250.
En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Elías Verón, 2) José Galeano y 3) Chichan Aranda; en ATV Nacional, 1) Alejandro Escurra, 2) Siver Casera y 3) Sebastián Aponte; en Trail 200, 1) José Rolón, 2) Nelson Villalba, 3) Neri Cabrera, 4) Pedro Morínigo y 5) Steven Romero; en 250 Fuerza Libre, 1) Lucas Pedrozo, 2) Néstor Barrios, 3) Chuky Vázquez y 4) Richard Cardozo.

Una postal de la competencia del fin de semana pasado con Richard Cardozo (250 Fuerza Libre) como protagonista.
En MX Fuerza Libre, 1) Lucas Pedrozo, 2) Ale Paiva, 3) Jorge Díaz, 4) Fabio Jacquet y 5) Ángel Díaz; en Iniciante Nacional, 1) Richard Morínigo, 2) Enrique Verdún, 3) Jesús Romero, 4) Orlando Colmán y 5) Martín Lezcano; en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Marianela Valenzuela y 3) Andrea Cantero.

Y en MX 250, 1) Taino Fleitas, 2) Gustavo Martínez y 3) Junior Amarilla.

La competencia se realizó sin ningún tipo de inconveniente y fue del agrado de todos y cada uno de los competidores, como así también, del público asistente.

