Autos Antiguos-CVAP: Presentaron el Rally de Villarrica

La competencia se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, para la cual están abiertas las inscripciones, las que se extenderán hasta el miércoles 29 de este mes, a las 16:00, con promoción especial; y hasta el lunes 10 de noviembre, a las 16:00, con valores regulares.

Según el programa oficial de la carrera, el viernes 14, de 10:00 a 17:00, se realizarán las verificaciones técnicas y de seguridad, y ese mismo día, a las 20:30, se pondrá en marcha la tradicional largada simbólica, en la Plaza de los Héroes, de Villarrica.

La etapa 1, arrancará el sábado 15, a las 9:00, en Villarrica y las tripulaciones pasarán por Ñumi, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Yegros, General Artigas y Coronel Bogado, ida y vuelta, para completar 400 kilómetros.

La etapa 2 iniciará a las 9:00 y pasarán por Coronel Oviedo, Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, ida y vuelta, para recorrer 430 kilómetros.

A partir de las 20:00 está prevista una cena de confraternidad y la premiación a los mejores del rally.