Autos Antiguos-CVAP: Presentaron el Rally de Villarrica

Las autoridades del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) presentaron recientemente el Petrobras Rally de Villarrica 2025, evento que será válido tanto por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico como por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 21:39
La fecha doble en Villarrica es organizada por el CVAP y el TACPy y será fiscalizada por Codasur.
La competencia se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, para la cual están abiertas las inscripciones, las que se extenderán hasta el miércoles 29 de este mes, a las 16:00, con promoción especial; y hasta el lunes 10 de noviembre, a las 16:00, con valores regulares.

Según el programa oficial de la carrera, el viernes 14, de 10:00 a 17:00, se realizarán las verificaciones técnicas y de seguridad, y ese mismo día, a las 20:30, se pondrá en marcha la tradicional largada simbólica, en la Plaza de los Héroes, de Villarrica.

La etapa 1, arrancará el sábado 15, a las 9:00, en Villarrica y las tripulaciones pasarán por Ñumi, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Yegros, General Artigas y Coronel Bogado, ida y vuelta, para completar 400 kilómetros.

Recorrido total de la etapa 1 del Rally de Villarrica.
La etapa 2 iniciará a las 9:00 y pasarán por Coronel Oviedo, Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, ida y vuelta, para recorrer 430 kilómetros.

Recorrido total de la etapa 2 del Rally de Villarrica.
A partir de las 20:00 está prevista una cena de confraternidad y la premiación a los mejores del rally.