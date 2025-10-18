Fórmula 1: Verstappen gana el sprint de Austin con los dos McLaren accidentados

Verstappen, de 28 años y que salió desde la ‘pole’, logró su decimotercera victoria en esta modalidad de la Fórmula 1 al imponerse por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Williams), séptimo en parrilla y que concluyó en tercera posición, confirmando su buena racha.

Piastri y Norris quedaron fuera de combate al tocarse nada más darse la salida, después de la primera de las 20 curvas de la pista texana, en una acción que se consideró un lance de carrera.

En la que, de manera indirecta, se vio involucrado el doble campeón mundial asturiano, que corrió idéntica (mala) suerte al tocarse en la misma zona con el Kick Sauber del alemán Nico Hülkenberg -al que desde el cuartel de McLaren señalan como responsable de todo el desaguisado- y también tuvo que abandonar la carrera corta a las primeras de cambio.

Los Ferrari del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc acabaron cuarto y quinto, respectivamente, un puesto por delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que completó una gran jornada para Williams.

No pudo beneficiarse del accidente inical Colapinto, decimoséptimo en la salida y que perdió tres puestos, pero los recuperó con las retiradas de los McLaren y de Alonso. En la octava vuelta lo intentó Russell, pero ‘Mad Max’ se defendió con maestría. Y la batalla fratricida de los Ferrari se resolvíó a favor de Sir Lewis, que forzó el error del piloto del principado de la Costa Azul en el undécimo giro y le arrebató la cuarta plaza final.

La carrera acabó con un segundo coche de seguridad en pista, tras otro accidente, de nuevo en la curva 1, protagonizado por el canadiense Lance Stroll -compañero de Alonso- y el francés Esteban Ocon (Haas), que tampoco acabaron una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó, gracias a los abandonos, en decimoquinta posición.