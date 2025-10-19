Transchaco Rally 2025: El autódromo “Rubén Dumot” ya está dispuesto para la clasificación

Le edición de oro del Transchaco Rally ya está en marcha desde el sábado cuando se cumplió con la partida simbólica desde la Costanera Norte. Este domingo le toca el turno a la clasificación, en el autódromo “Rubén Dumot” de Capiatá, donde los autos Históricos harán su presencia en primer turno.

Esta edición especial del TCR50 dio la posibilidad a los autos de generaciones anteriores pueden ser partícipes de esta carrera por su cincuentenario. Mas adelante ingresarán los anotados por la séptima y última prueba del Petrobras Campeonato Nacional de Rally, para buscar la pole o la menor posición de salida en suelo chaqueño.

Todo dispuesto, el público que sigue ingresando y la organización ya da luz verde para el inicio de la tradicional fiesta en el autódromo capiateño.