Transchaco Rally 2025: El autódromo “Rubén Dumot” ya está dispuesto para la clasificación

El principal circuito tuerca de nuestro país, el autódromo “Rubén Dumot”, luce su mejor gala para recibir a la edición 50 del Transchaco Rally, que este domingo disputa su prueba especial de clasificación, para definir el orden de partida en la Primera Etapa en el Chaco.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 09:00
Cronómetros en 0 para dar inicio a la prueba de clasificación del TCR50, en el autódromo "Rubén Dumot" de Capiatá.
Le edición de oro del Transchaco Rally ya está en marcha desde el sábado cuando se cumplió con la partida simbólica desde la Costanera Norte. Este domingo le toca el turno a la clasificación, en el autódromo “Rubén Dumot” de Capiatá, donde los autos Históricos harán su presencia en primer turno.

Impecable el autódromo "Rubén Dumot" donde se cumple la prueba de clasificación del TCR50.
Esta edición especial del TCR50 dio la posibilidad a los autos de generaciones anteriores pueden ser partícipes de esta carrera por su cincuentenario. Mas adelante ingresarán los anotados por la séptima y última prueba del Petrobras Campeonato Nacional de Rally, para buscar la pole o la menor posición de salida en suelo chaqueño.

En exhibición, algunos de los autos que marcaron la historia de cinco décadas del Transchaco Rally.
Todo dispuesto, el público que sigue ingresando y la organización ya da luz verde para el inicio de la tradicional fiesta en el autódromo capiateño.