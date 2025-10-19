Transchaco Rally 2025: Los primeros Históricos ya nos transportan al pasado

Los autos que se convirtieron en clásicos con el correr de las décadas, vuelven a aparecer en la mayor fiesta del automovilismo nacional, el Transchaco Rally, que en su edición de oro permite, de manera especial, la presencia de los Históricos.

Máquinas como el Peugeot 505, el Chevrolet Astra, el VW Gol cuadrado o el Escarabajo, los Toyota en sus diferentes modelos y generaciones, desde el Levin, pasando por el Corolla y el Célica, el Datsun 160J, en Nissan Pulsar, el Subaru Impreza y los Mitsubishi Lancer EVO, son algunos de los autos que están desfilando a lo largo de los 4.900 metros del doble circuito mixto del “Rubén Dumot”, en busca del mejor tiempo de clasificación.

Son 36 las tripulaciones inscriptas en este grupo especial, que en su mayoría tuvieron sus tiempos de gloria en las décadas del 70, 80 y 90, pero que hoy tiene la posibilidad de volver a disfrutar de la adrenalina del Transchaco Rally.

Pero la idea no es solo girar en el autódromo a modo de “paseo”, sino también lograr un buen tiempo porque los Históricos van al Chaco el próximo fin de semana, para cumplir con cuatro pruebas especiales, dos el viernes y otras dos el domingo, en la primera y tercera etapas, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy