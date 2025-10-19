ABC Motor

Transchaco Rally 2025: Los primeros Históricos ya nos transportan al pasado

Se puso en marcha la clasificación de la edición 50 del Transchaco Rally, un año muy especial para la máxima prueba automovilística del Paraguay, gracias a los autos de décadas pasadas que están en carrera y brindan un color muy emotivo y especial.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 09:48
Desde las primeras ediciones, los Volkswagen Escarabajo fueron grandes protagonistas del Transchaco Rally y hoy están nuevamente en pista.
Los autos que se convirtieron en clásicos con el correr de las décadas, vuelven a aparecer en la mayor fiesta del automovilismo nacional, el Transchaco Rally, que en su edición de oro permite, de manera especial, la presencia de los Históricos.

El Toyota Corolla FX GT de Alberto Molina y Digno Alderete, listo para su primera pasada al autódromo en la clasificación.
Máquinas como el Peugeot 505, el Chevrolet Astra, el VW Gol cuadrado o el Escarabajo, los Toyota en sus diferentes modelos y generaciones, desde el Levin, pasando por el Corolla y el Célica, el Datsun 160J, en Nissan Pulsar, el Subaru Impreza y los Mitsubishi Lancer EVO, son algunos de los autos que están desfilando a lo largo de los 4.900 metros del doble circuito mixto del “Rubén Dumot”, en busca del mejor tiempo de clasificación.

Las dos versiones históricas del VW Gol, en sus versiones cuadrado y huevito.
Son 36 las tripulaciones inscriptas en este grupo especial, que en su mayoría tuvieron sus tiempos de gloria en las décadas del 70, 80 y 90, pero que hoy tiene la posibilidad de volver a disfrutar de la adrenalina del Transchaco Rally.

Pero la idea no es solo girar en el autódromo a modo de “paseo”, sino también lograr un buen tiempo porque los Históricos van al Chaco el próximo fin de semana, para cumplir con cuatro pruebas especiales, dos el viernes y otras dos el domingo, en la primera y tercera etapas, respectivamente.

