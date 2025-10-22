CNR-7ª fecha/50° Transchaco Rally: Todos rumbo a...

El viernes se pondrá en marcha oficialmente en suelo chaqueño la edición #50 del Petrobras Transchaco Rally, con el arranque de la PE 3 –comprendida entre Cañada Elisa y Cuenca Lechera–, a partir de las 8:00.

Para ello, los equipos y autos emprendieron el viaje con destino a Mariscal Estigarribia, ciudad anfitriona, que nuevamente se prepara para recibir a todos los amantes del deporte motor, para lo que sin lugar a dudas será una inolvidable carrera que contará con un total de 77 tripulaciones en competencia (51 por el Campeonato Nacional de Rally y 26 por la Copa Históricos, estos últimos con un recorrido diferenciado).

Algunos equipos aprovecharon para completar la recorrida controlada a los tramos, otros ya están en sus respectivos talleres ultimando todos y cada uno de los detalles para que las máquinas queden en óptimas condiciones de cara a lo que serán las 19 pruebas especiales cronometradas que tendrán que disputar (en el caso de los históricos serán sólo 4, 2PE en la etapa 1 del viernes, y 2PE, en la etapa 3 del domingo).

Según se pudo apreciar a través de vídeos en las redes sociales, la zona de Infante Rivarola actualmente se encuentra con barro en algunos sectores, producto de las últimas lluvias que cayeron en la zona (al igual que en Campo Karen, según el reporte de su propietario Domingo Ochipinti), lo que definitivamente, de seguir en las mismas condiciones el fin de semana, le dará un condimento especial a un ya de por sí emotivo TCR50.