FIA F2-Temporada 2026: Joshua Duerksen a Invicta Racing

Luego de dos temporadas seguidas en la FIA Fórmula 2, nuestro compatriota Jo- shua Duerksen pasará del equipo alemán AIX Racing al Invicta Racing, equipo con sede en Attleborough, Reino Unido, que tiene una de las estructuras más consolidadas del automovilismo de formación mundial.

Nacido originalmente en 2012, el conjunto británico evolucionó hasta convertirse en una referencia dentro de la categoría, donde compite desde 2018. En 2023 inició una alianza estratégica con Invicta Watch Group, que derivó en el cambio de nombre a Invicta Racing y marcó el comienzo de una nueva era deportiva y corporativa para la escudería.

En la pista, Invicta Racing ha mantenido una reputación de excelencia técnica y competitiva, alcanzando múltiples subcampeonatos de equipos entre 2019 y 2021 y consagrándose como campeón absoluto de la F2 2024, tanto en el campeonato de pilotos como de equipos.

Joshua por su parte, viene disputando su segundo año en la categoría, habiendo dejado ya una huella imborrable en la misma, siendo el primer paraguayo en disputarla y lograr victorias y podios en la misma (4 victorias y 9 podios acumulados entre 2024 y 2025).

“Estoy increíblemente orgulloso de representar a Invicta Racing y a Paraguay en la temporada 2026 de la Fórmula 2. El equipo ha demostrado a lo largo de los años que es uno de los mejores del campeonato, y estoy muy entusiasmado por aprovechar esta gran oportunidad. He aprendido mucho durante mi tiempo en la F2 hasta ahora, y me siento listo para luchar al frente cada fin de semana y demostrar de lo que Paraguay es capaz. Tengo muchas ganas de comenzar a trabajar con todo el equipo y estoy seguro de que juntos podremos lograr grandes cosas el próximo año”, expresó Duerksen.

“Joshua ha sido uno de los pilotos más destacados de la F2 en las últimas temporadas, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Invicta Racing para 2026. Es un ganador comprobado, con no solo la velocidad, sino también la mentalidad necesaria para pelear en la parte delantera de la parrilla. Su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la mejora constante nos han impresionado desde el primer momento, y estoy seguro de que juntos lograremos resultados muy sólidos el próximo año”, declaró Geoff Spear, jefe del equipo Invicta Racing.