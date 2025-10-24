Fau Zaldívar: “El auto súper bien, ya depende de nosotros”

Fau Zaldívar fue el más rápido en el primer día de carrera en el Rally del Chaco 2025. El mundialista arrancó noveno, remontó 8 posiciones y finalizó primero con 9,31 segundos de ventaja sobre su hermano Migue. Una vez en la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, el piloto de 24 años analizó la Etapa 1 y destacó al Hyundai i20 N Rally 2 Step 2.

Lea más: El Rally del Chaco en vivo: La Etapa 1 en Mariscal Estigarribia

“Bien, contento al final con el auto. Tuvimos algunos pequeños problemas durante el día, no muy grandes. Realmente el equipo hace un trabajo muy bueno, se están portando, está siempre atento. El auto está súper bien y ya depende de nosotros”, expresó Fau con relación al auto, navegado por el italo-argentino Marcelo Der Ohannesian.

“Mañana será un día para empezar de nuevo”

Fau abre el sábado la Etapa 2, que comienza a las 7:30 en los 25 kilómetros de Cemelpa-RutaD092 y tendrá siete pruebas especiales con 207,67 cronometrados y 479,95 de enlaces. “Mañana será un día para empezar de nuevo. Vamos a ir con el mismo objetivo de hoy, tramo a tramo, y ver dónde estamos”, cerró Zaldívar a ABC Motor.

Lea más: Fau Zaldívar: “Tanto Migue como yo encontramos el ritmo”