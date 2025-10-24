Fau Zaldívar: “Tanto Migue como yo encontramos el ritmo”

Fau Zaldívar remontó 8 posiciones y conquistó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025. El mundialista ganó cuatro de las seis pruebas especiales del día y finalizó con 9,31 segundos de ventaja sobre Migue Zaldívar en la clasificación general. “Un día súper duro, súper complicado”, expresó el piloto del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 a ABC Motor después de llegar a la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia.

“Era una etapa en la que debíamos salir a buscar los tiempos que perdimos en el Autódromo y descontar el tiempo perdido. Fuimos de menos a más tratando de encontrar un buen ritmo. Tanto Migue como yo pudimos encontrar el ritmo”, añadió el vigente bicampeón del Campeonato Sudamericano de Rally. “Hicimos al final lo nuestro y conseguimos el mejor tiempo”, comentó el piloto de MZ Racing.

“Era muy fácil cometer un error”

“Las condiciones del camino estaban súper difíciles y era muy fácil cometer un error”, explicó Fau sobre los tramos de la jornada. “La de Cemelpa. La cantidad de huella seca por la lluvia que cayó en la zona daba muchas sorpresas. Pasamos ese tramo y sorprendidos con el tiempo”, describió Zaldívar con relación a la PE más complicada, los 25 kilómetros de Cemelpa-RutaD092, en la triunfó con 46 segundos de ventaja sobre Migue.

Con la victoria, Fau Zaldívar abre el sábado la Etapa 2. “Mañana será un día para empezar de nuevo. Vamos a ir con el mismo objetivo de hoy, tramo a tramo, y ver donde estamos”, avisó el piloto de 24 años, que es navegado por Marcelo Der Ohannesian. “Sorprendido con el ritmo, está bastante alto y vamos a ir ajustando eso durante el pasar de los tramos”, finalizó antes del ingreso del auto al Parque Cerrado.

