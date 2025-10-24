Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2025: el mundialista arrancó la carrera en el noveno puesto, remontó ocho lugares y finalizó en el primer lugar de la general. El bicampeón del Campeonato Sudamericano de Rally acaba el día por delante de Migue Zaldívar.

Fau terminó con 9,31 segundos de ventaja sobre Migue, quien pelea por la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2025. El mayor de los hermanos depende de sí para levantar el título de campeón después del abandono de Alejandro Galanti, quien al bordo del Toyota GR Yaris Rally2 no culminó la jornada por un fuera de pista.

Los Zaldívar fueron los vencedores de todas las pruebas especiales del viernes: Migue, con el Skoda Fabia RS Rally 2, triunfó en las PE3 y PE5, mientras que Fau, con el Hyundai i20 N Rally2 Steep 2, celebró las PE4, PE6, PE7 y PE8. Por su parte, Agustín Alonso es tercero a 5 minutos y 10 segundos y, Gustavo Saba es cuarto a 7’01’’.

NOTICIA EN DESARROLLO

