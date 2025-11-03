Fórmula 1-21ª fecha: ¿Quién ganó más veces el GP de Brasil?

El último vencedor en el trazado brasileño fue el cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, del equipo de origen austriaco Red Bull Racing.

Ahora bien, el piloto que más veces ha ganado el GP de Brasil es el francés Alain Prost, hoy de 70 años.

El nacido en Lorette, Loira, acumuló un total de 6 victorias en Brasil durante su paso por la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. El experimentado piloto galo ganó en 1982, 1984, 1985, 1987, 1988 y 1990.

Los primeros cinco triunfos fueron en el circuito de Jacarepaguá, mientras que el restante se dio en Interlagos, actual escenario del evento sudamericano desde hace varias décadas.

Tras él aparece el alemán Michael Schumacher, con cuatro victorias, seguido por Carlos Reutemann y Sebastian Vettel, ambos con tres. Lewis Hamilton, que es querido como un hijo propio, también suma dicha cantidad tras vencer en 2016, 2018 y 2021.

Los últimos diez pilotos que lograron subir a lo más alto del podio en Brasil son:

Nico Rosberg (Mercedes- 2014/2015); Lewis Hamilton (Mercedes-2016); Sebastian Vettel (Ferrari- 2017); Lewis Hamilton (Mercedes-2018); Max Verstappen (Red Bull-2019); Lewis Hamilton (Mercedes- 2021), George Russell (Mercedes-2022) y Max Verstappen (Red Bull-2023/2024).