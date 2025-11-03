ABC Motor
03 de noviembre de 2025 - 01:00

Karting-Torneo Clausura: Lluvia de múltiples emociones

Sasha Beisseman, con cubiertas para lluvia, demostró sus condiciones para alzarse con la victoria en la categoría Fórmula Mundial tras la disputa de la reñida tercera fecha del certamen.
Sasha Beisseman, con cubiertas para lluvia, demostró sus condiciones para alzarse con la victoria en la categoría Fórmula Mundial tras la disputa de la reñida tercera fecha del certamen.

El Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), llegó a su fin el fin de semana con la disputa de la 3ª y 4ª fecha del Torneo Clausura, en lo que fue una atractiva doble jornada en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

Por ABC Color

Por un lado, la tercera cita del Torneo Clausura se llevó a cabo el sábado y la jornada estuvo marcada por las múltiples emociones, la competitividad y la lluvia que puso dramatismo a la carrera en la parte final.

Santino Espineda, protagonista de la categoría Rotax Junior Max, haciendo espejo en el agua.
Santino Espineda, protagonista de la categoría Rotax Junior Max, haciendo espejo en el agua.

La competencia se dividió en dos partes, en la mañana estuvieron en carrera las categorías más pequeñas del certamen: Escuela, Cadete, Semilleros y Rotax Micro Max, respectivamente.

En la nutrida categoría Cadete, triunfo de Francisco Ojeda en la tercera fecha del Torneo Clausura.
En la nutrida categoría Cadete, triunfo de Francisco Ojeda en la tercera fecha del Torneo Clausura.

Las tandas se desarrollaron con piso totalmente seco y sin lluvia, a pesar de que el pronóstico indicaba buena cantidad de agua para las primeras horas de la mañana.

Bajo estas condiciones se corrió en la F4, que fue ganada por Juan Carlos Mendieta.
Bajo estas condiciones se corrió en la F4, que fue ganada por Juan Carlos Mendieta.

Por la tarde estuvieron en competencia las categorías más grandes y rápidas del certamen: F4, Fórmula Mundial, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max, ocasión en la que la lluvia hizo su aparición en la previa de la prueba de clasificación y durante las tandas, generando un cambio total de puesta a punto y de estrategia en todos los competidores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Karting Nacional-2ª fecha/Torneo Clausura: Vibrante jornada en Ñu Guasu

Tras la definición, los ganadores fueron los siguientes: en la categoría Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Alejo Garcia; en Cadete, Francisco Ojeda; en Rotax Micro Max, Nelson Segovia; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Fórmula Mundial, Sasha Beisseman; en Rotax Junior Max, Santino Espineda y en la Rotax Senior Max, Alberto Antebi.

José Orrego sobresalió ayer en la cuarta fecha del certamen en la categoría Fórmula Mundial.
José Orrego sobresalió ayer en la cuarta fecha del certamen en la categoría Fórmula Mundial.

Y por otro, la cuarta y última válida del mencionado certamen, se cumplió ayer domingo con sol a pleno y algunas nubes que ayudaron a aplacar el calor que se vivió en la pista.

Ale Maune venció ayer en la categoría Semillero luego de una competitiva carrera.
Ale Maune venció ayer en la categoría Semillero luego de una competitiva carrera.

De esta manera, bajó el telón de la exitosa temporada 2025 del semillero del automovilismo nacional, con una jornada en la que las emociones en cada una de las categorías también fueron muy intensas, en un día en el que las condiciones del clima fueron muy buenas y distintas a lo que se vivió el día anterior.

En la doble jornada, Fabrizio Barchini destacó ampliamente en la categoría Escuela.
En la doble jornada, Fabrizio Barchini destacó ampliamente en la categoría Escuela.

Al final, los vencedores fueron: en la categoría Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Alejandro Maune; en Cadete, Francisco Ojeda; en Rotax Micro Max, Sebastián Wasmosy; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Fórmula Mundial, José Orrego; en Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano y en la Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

En la Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano fue el vencedor tras la jornada de ayer.
En la Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano fue el vencedor tras la jornada de ayer.

Este jueves se estarán oficializando los resultados de la presente temporada y se conocerán a los campeones del 2025.