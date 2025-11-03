Karting-Torneo Clausura: Lluvia de múltiples emociones

Por un lado, la tercera cita del Torneo Clausura se llevó a cabo el sábado y la jornada estuvo marcada por las múltiples emociones, la competitividad y la lluvia que puso dramatismo a la carrera en la parte final.

La competencia se dividió en dos partes, en la mañana estuvieron en carrera las categorías más pequeñas del certamen: Escuela, Cadete, Semilleros y Rotax Micro Max, respectivamente.

Las tandas se desarrollaron con piso totalmente seco y sin lluvia, a pesar de que el pronóstico indicaba buena cantidad de agua para las primeras horas de la mañana.

Por la tarde estuvieron en competencia las categorías más grandes y rápidas del certamen: F4, Fórmula Mundial, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max, ocasión en la que la lluvia hizo su aparición en la previa de la prueba de clasificación y durante las tandas, generando un cambio total de puesta a punto y de estrategia en todos los competidores.

Tras la definición, los ganadores fueron los siguientes: en la categoría Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Alejo Garcia; en Cadete, Francisco Ojeda; en Rotax Micro Max, Nelson Segovia; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Fórmula Mundial, Sasha Beisseman; en Rotax Junior Max, Santino Espineda y en la Rotax Senior Max, Alberto Antebi.

Y por otro, la cuarta y última válida del mencionado certamen, se cumplió ayer domingo con sol a pleno y algunas nubes que ayudaron a aplacar el calor que se vivió en la pista.

De esta manera, bajó el telón de la exitosa temporada 2025 del semillero del automovilismo nacional, con una jornada en la que las emociones en cada una de las categorías también fueron muy intensas, en un día en el que las condiciones del clima fueron muy buenas y distintas a lo que se vivió el día anterior.

Al final, los vencedores fueron: en la categoría Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Alejandro Maune; en Cadete, Francisco Ojeda; en Rotax Micro Max, Sebastián Wasmosy; en F4, Juan Carlos Mendieta; en Fórmula Mundial, José Orrego; en Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano y en la Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego.

Este jueves se estarán oficializando los resultados de la presente temporada y se conocerán a los campeones del 2025.