F1-GP de Brasil: Norris gana la sprint y logra la “pole” en Interlagos

El británico, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09,511 en la Q3 en el circuito de Interlagos, en São Paulo; mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono, con 1:09,685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero, con 1:09,805.

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09,886. A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el certamen con 365 puntos y Piastri quedó con 356 después de haber abandonado la sprint, más temprano, por un choque en la húmeda pista del viejo hogar del mítico Ayrton Senna.

“El resultado es un poco decepcionante”, dijo Oscar. “Pero el coche ha parecido rápido este fin de semana, especialmente en las tandas largas, así que espero poder aprovechar eso mañana”, concluyó.

Tercero de las posiciones, con 326, Verstappen largará en la decimosexta plaza, una posición inusual para el tetracampeón mundial de Red Bull y que mengua sus opciones de lograr su quinta corona consecutiva. La carrera inicia a las 14:00.