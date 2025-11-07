F1-GP de Brasil: Norris saldrá 1° en la sprint

Norris, que había sido el piloto más rápido hoy en la FP1, logró la mejor vuelta de la Q3 para la sprint en el circuito de Interlagos, con un crono de 1:09,243.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, y su compañero en la escudería McLaren, el australiano Oscar Piastri, se quedaron con el segundo y el tercer mejor tiempo, respectivamente.

Antonelli marcó exactamente 1:09,340 y Piastri tuvo un registro de 1:09,428.

“Hicimos lo que teníamos que hacer, ser los más rápidos hoy”, comentó Lando tras el final de la jornada, aunque expresó que “fue un poco más difícil de lo que le hubiese gustado”.

“Muchos autos estuvieron muy igualados”, explicó el británico de 25 años, que hace dos semanas retomó la cima de la tabla de posiciones de pilotos con su victoria en el GP de México.

“No me sentí del todo cómodo, pero aún así es un gran resultado”, concluyó.