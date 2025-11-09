Autos Antiguos-Nacional y Codasur: Llega el Rally de Villarrica

Según el programa oficial, este viernes 14, de 10:00 a 17:00, se realizarán las verificaciones técnicas y de seguridad, y ese mismo día, a las 20:30, se pondrá en marcha la tradicional largada simbólica, en la Plaza de los Héroes, de Villarrica.

La etapa 1 arrancará este sábado 15, a las 9:00, en Villarrica y las tripulaciones pasarán por Ñumí, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Yegros, General Artigas y Coronel Bogado, ida y vuelta, para completar 400 km.

Lea además: Autos Antiguos-CVAP: Presentaron el Rally de Villarrica

La etapa 2 iniciará este domingo 16, a las 9:00, y pasarán por Coronel Oviedo, Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, ida y vuelta, para recorrer 430 km.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A partir de las 20:00 está prevista una cena de confraternidad y la premiación a los mejores del rally.