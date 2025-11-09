ABC Motor
09 de noviembre de 2025 - 21:23

Autos Antiguos-Nacional y Codasur: Llega el Rally de Villarrica

Jacques y Sergio Balansa (Peugeot 504/1978) protagonistas en Odómetro.Gentileza

El Petrobras Rally de Villarrica, que será válido tanto por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico como por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, se disputará este fin de semana, del viernes 14 al domingo 16.

Por ABC Color

Según el programa oficial, este viernes 14, de 10:00 a 17:00, se realizarán las verificaciones técnicas y de seguridad, y ese mismo día, a las 20:30, se pondrá en marcha la tradicional largada simbólica, en la Plaza de los Héroes, de Villarrica.

La etapa 1 arrancará este sábado 15, a las 9:00, en Villarrica y las tripulaciones pasarán por Ñumí, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Yegros, General Artigas y Coronel Bogado, ida y vuelta, para completar 400 km.

La etapa 2 iniciará este domingo 16, a las 9:00, y pasarán por Coronel Oviedo, Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, ida y vuelta, para recorrer 430 km.

A partir de las 20:00 está prevista una cena de confraternidad y la premiación a los mejores del rally.