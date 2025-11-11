Rally Cross Country: Desafío Ñeembucú fue cancelado

“Tras una cuidadosa evaluación de las condiciones deportivas y operativas, la organización del Petrobras Campeonato Paraguayo de Rally Cross Country informa que la fecha “Desafío Ñeembucú - La Prueba Máxima” ha sido cancelada. Esta decisión, aunque difícil, busca mantener los estándares de seguridad y calidad que distinguen a nuestro campeonato. Agradecemos profundamente la comprensión, el compromiso y la pasión de cada piloto, equipo y seguidor que forma parte de esta gran familia del Rally Cross Country Paraguayo. Seguimos trabajando con la misma energía y dedicación que nos une en cada desafío”, reza el comunicado oficial que se dio a conocer en las últimas horas.

Cabe recordar que la modalidad de rally cross country solo pudo disputar dos fechas este año, el Desafío Paraguarí, en el mes de abril y el Desafío Ñeembucú, en agosto, respectivamente.