ABC Motor
11 de noviembre de 2025 - 18:34

Rally Cross Country: Desafío Ñeembucú fue cancelado

Todas las acciones del rally cross country deberán esperar hasta la próxima temporada 2026.
Todas las acciones del rally cross country deberán esperar hasta la próxima temporada 2026.Gentileza

El “Desafío Ñeembucú - La Prueba Máxima”, que iba a corresponder tanto a la tercera como a la cuarta y última fecha del calendario 2025 del Petrobras Campeonato Paraguayo de Rally Cross Country (CPR CC), organizado por la Asociación Central de Deporte Motor Todoterreno (ACDMT), finalmente fue cancelado en la jornada de ayer, así lo informó la organización a través de los canales oficiales.

Por ABC Color

Tras una cuidadosa evaluación de las condiciones deportivas y operativas, la organización del Petrobras Campeonato Paraguayo de Rally Cross Country informa que la fecha “Desafío Ñeembucú - La Prueba Máxima” ha sido cancelada. Esta decisión, aunque difícil, busca mantener los estándares de seguridad y calidad que distinguen a nuestro campeonato. Agradecemos profundamente la comprensión, el compromiso y la pasión de cada piloto, equipo y seguidor que forma parte de esta gran familia del Rally Cross Country Paraguayo. Seguimos trabajando con la misma energía y dedicación que nos une en cada desafío”, reza el comunicado oficial que se dio a conocer en las últimas horas.

Lea también: Campeonato Paraguayo de Rally Cross Country: Desafío Ñeembucú cerrará el año

Cabe recordar que la modalidad de rally cross country solo pudo disputar dos fechas este año, el Desafío Paraguarí, en el mes de abril y el Desafío Ñeembucú, en agosto, respectivamente.