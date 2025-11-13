Moto Rally y ATV Ybycuí: Tercera, en Caballero Punta

Para la competencia, en esta ocasión, estarán nuevamente habilitadas las siguientes categorías:

Iniciante, Trail 200 cc, 250 FL, MX FL, MX 250, ATV FL, ATV Nacional y Damas, respectivamente.

El trazado a ser utilizado tendrá aproximadamente 19 kilómetros, al cual los competidores deberán realizarle 3 vueltas para completar un total de 57 kilómetros de recorrido.

Sin lugar a dudas, la competencia estará cargada de pura adrenalina de principio a fin, y luego de cumplirse las tres vueltas previstas la sumatoria de los tiempos que realicen en las mismas determinará quienes serán los mejores de la jornada.

La carrera se pondrá en marcha a las 10:00 con la primera vuelta clasificatoria, mientras que la entrada general fue fijada por la organización en la suma de G. 20.000.

Para más información sobre la inscripción y como podes formar parte del show, podés comunicarte al (0991) 221 901.