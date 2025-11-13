ABC Motor
13 de noviembre de 2025 - 20:26

Moto Rally y ATV Ybycuí: Tercera, en Caballero Punta

Como es habitual, las damas también darán un gran espectáculo.
Como es habitual, las damas también darán un gran espectáculo.

El Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí tendrá su continuidad el próximo domingo 23 de noviembre con la disputa de la tercera fecha del calendario 2025 en la compañía Caballero Punta de la mencionada ciudad, así lo confirmó recientemente la organización del evento, a cargo de Gustavo Martínez Team 06 y Team 14 Verdún.

Por ABC Color

Para la competencia, en esta ocasión, estarán nuevamente habilitadas las siguientes categorías:

Iniciante, Trail 200 cc, 250 FL, MX FL, MX 250, ATV FL, ATV Nacional y Damas, respectivamente.

El trazado a ser utilizado tendrá aproximadamente 19 kilómetros, al cual los competidores deberán realizarle 3 vueltas para completar un total de 57 kilómetros de recorrido.

Sin lugar a dudas, la competencia estará cargada de pura adrenalina de principio a fin, y luego de cumplirse las tres vueltas previstas la sumatoria de los tiempos que realicen en las mismas determinará quienes serán los mejores de la jornada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Moto Rally y ATV Ybycuí-2ª fecha: Exitosa carrera en el Santa Lucila

La carrera se pondrá en marcha a las 10:00 con la primera vuelta clasificatoria, mientras que la entrada general fue fijada por la organización en la suma de G. 20.000.

Para más información sobre la inscripción y como podes formar parte del show, podés comunicarte al (0991) 221 901.