MotoGP-Valencia/España: Alex Márquez gana la sprint y Bezzecchi logra la “pole”

Alex supo aprovechar su oportunidad al apagarse el semáforo rojo para liderar desde la primera hasta la última vuelta de la sprint, aunque la “pole position” había sido para el italiano Marco, que montó neumáticos blandos para intentar escaparse desde ese momento, pero falló y al final eso condicionó su rendimiento durante las trece vueltas de la carrera, que acabó en 5° lugar.

Con menos de una décima de segundo entre los cinco primeros clasificados, la salida de la carrera sprint fue un momento determinante en un trazado en el que los adelantamientos son complicados.

Al apagarse el semáforo rojo, Bezzecchi tiró con fuerza para intentar escaparse, pero su salida no fue excesivamente buena y en la frenada al final de la recta Alex Márquez, a la postre ganador, lo sobrepasó y, también por el interior, lo consiguió Pedro Acosta.

El italiano también saldrá primero mañana en la carrera principal, que arrancará a las 10:00.