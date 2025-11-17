Autos Antiguos-Rally de Villarrica: Uberti y Balansa, los vencedores

Uberti, navegado por Jorge Nasazzi, en un BMW 520 (dupla argentina), triunfó en la clasificación general del Codasur; mientras que Jacques, copilotado por Sergio Balansa, en un Peugeot 504, (tripulación paraguaya, 2ª por Codasur), se adjudicó la victoria por el Nacional.

Tras lo que fue una apasionante carrera, que visitó diferentes localidades y que tuvo a la lluvia como uno de los protagonistas del fin de semana, los ganadores fueron los siguientes:

Por el Codasur, en la clase Velocímetro, Óscar Pérez y María Ester Elldid; en la A, Mariano e Ignacio Cortés (3° en la general); en la B, Cristóbal Gauto y José Jiménez; en la C, Juan Carlos Uberti y Jorge Nasazzi; y en Contemporáneo, José María Livieres y Miguel Ramírez, respectivamente.

Por el Nacional, en la general Turismo Histórico Standard, Javier y Bernardo Meza; en la clase B, Juan Carlos Salazar y Bettina Torres; en la C, Javier y Bernardo Meza (3° en la general); en la D, Juan B. Gill y Sergio Noguer; en la E, Karl Toews y Alfred Hildebrand; en Odómetro, Jacques y Sergio Balansa, y en Contemporáneo, José María Livieres y Miguel Ramírez.