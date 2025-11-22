Off-Road/Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay: Desafío de Campeones despide la temporada

El evento se llevará a cabo en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá, al cual podrán concurrir todos los amantes de la modalidad para ver en acción no solamente a los campeones de este año, sino también poder apreciar nuevamente el paso de las potentes máquinas que animaron, de principio a fin, el certamen 2025.

La entrada general para ser parte de lo que definitivamente será una gran jornada motor fue fijada en la suma de G. 30.000, que incluye igualmente el estacionamiento.

Previa reunión de pilotos, en la que se darán todos y cada uno de los detalles de la carrera, a las 9:00 estará partiendo la primera camioneta en una de las vueltas clasificatorias, tras las cuales se disputará la gran vuelta final, que definirá a los vencedores.

