Club Cateura 4x4-Desafío de Campeones: Villamayor-Ocampos vence en Itá

Villamayor y Ocampos, luego de haber cumplido con las vueltas clasificatorias previas, ingresaron a la gran vuelta final y marcaron el mejor tiempo con un crono de 2:06,20, para llevarse el triunfo sobre Henry y Axel Koopman (Mitsubishi Pajero, del Evotek Rally Team), y Gustavo Medina y Fátima Fretes (Mercedes Benz ML, del Team El Gordo), quienes se ubicaron 2° y 3°.

Tras la competencia, los demás ganadores de clases fueron los siguientes:

En la TT1, Alejandro Ibarrola y Eumelio Acuña (Toyota RAV4, del Team La Calaca); en la TT2, Julio Dávalos y Brahian López (Suzuki Vitara, del Team Toyasa); en la TT3, Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux, del Team Toyasa); y en la TT4 Extreme, Rolando Giménez y Lucio Esquivel (Daihatsu Rocky, del Team MG).

