ABC Motor
23 de noviembre de 2025 - 22:08

Club Cateura 4x4-Desafío de Campeones: Villamayor-Ocampos vence en Itá

Los ganadores Daniel Villamayor y Armando Ocampos pasaban de esta manera por una aguada. Foto gentileza de Mohandas Sánchez.
Los ganadores Daniel Villamayor y Armando Ocampos pasaban de esta manera por una aguada. Foto gentileza de Mohandas Sánchez.Gentileza

La dupla compuesta por Daniel Villamayor y Armando Ocampos, con la camioneta Toyota Hilux, del Team Toyasa, venció hoy en el evento denominado Desafío de Campeones, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, que se desarrolló en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá, y que dio por finalizada la presente temporada 2025.

Por ABC Color

Villamayor y Ocampos, luego de haber cumplido con las vueltas clasificatorias previas, ingresaron a la gran vuelta final y marcaron el mejor tiempo con un crono de 2:06,20, para llevarse el triunfo sobre Henry y Axel Koopman (Mitsubishi Pajero, del Evotek Rally Team), y Gustavo Medina y Fátima Fretes (Mercedes Benz ML, del Team El Gordo), quienes se ubicaron 2° y 3°.

Lea también: Off-Road/Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay: Desafío de Campeones despide la temporada

Tras la competencia, los demás ganadores de clases fueron los siguientes:

En la TT1, Alejandro Ibarrola y Eumelio Acuña (Toyota RAV4, del Team La Calaca); en la TT2, Julio Dávalos y Brahian López (Suzuki Vitara, del Team Toyasa); en la TT3, Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux, del Team Toyasa); y en la TT4 Extreme, Rolando Giménez y Lucio Esquivel (Daihatsu Rocky, del Team MG).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy