Super Prime-Desafío del Asfalto: Siguen las inscripciones

Hasta hoy, un total de 118 tripulaciones ya se anotaron para lo que será el cierre de la presente temporada en la modalidad de super prime, que vuelve a la Costanera (Sur, en esta ocasión) luego de tres años (Costanera José Asunción Flores, 2022).

Según el programa oficial, está previsto que los competidores realicen tres vueltas al trazado que tendrá aproximadamente 4.000 metros, y la primera máquina parta a las 14:30, pero esto dependerá única y exclusivamente de la cantidad final de autos con la que se contará para la carrera (por la abultada cifra, todo podría iniciar más temprano).

Cabe recordar que el certamen arrancó en Barrero Grande, luego fue a Coronel Oviedo, después a Arroyos y Esteros, Santaní y al Autódromo VRD (Pre-Chaco).

