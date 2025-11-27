Mini Rally Cordillerano-Motor Club Caacupé: Premian a los campeones 2025

La Ceremonia de Premiación se llevó a cabo el pasado viernes, en el Salón de Eventos de la Gobernación de Cordillera, en lo que fue una lucida noche en la que los mejores del 2025, subieron al podio a recibir sus respectivos trofeos y festejaron el logro obtenido.

Después de las nueve fechas que se realizaron, las posiciones finales del campeonato extendido, quedaron de la siguiente forma:

En la Clasificación General, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez (campeones), 2) Alan Bogado y Matías Godoy y 3) Carlos y Brian Bradshaw; en Autocross a Inyección, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez (campeones) y 2) Rolando Chaparro; en Autocross a Carburador, 1) Alan Bogado y Matías Godoy (campeones).

En Autos 2000 8V, 1) Carlos y Brian Bradshaw (campeones) y 2) Guillermo Villalba y Gabriela Ruiz; en UTV, 1) Daniel Schmieglitz y Shirley Toledo (campeones); en Senior +45, 1) Carlos y Brian Bradshaw (campeones).

En Motos Nacional Trail, 1) Santiago Martínez (campeón), 2) Augusto López y 3) Adrián Patiño; en Motos Fuerza Libre, 1) Sergio Patiño (campeón); en Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez (campeón) y 2) Fabrizio Vázquez; en Cuasi Pro 400, 1) Marcelo Reyes (campeón).

En Karts, 1) Roque González (campeón); en Cuasi Fuerza Libre, 1) Matías Ramírez; en Motos Pro 300, 1) Ulices Benítez (campeón), 2) Alejandro Encina y 3) Diego Acosta; en Cuasi Junior/2, 1) Diego Marín (campeón), 2) Facundo Pérez y 3) Joaquín Gonzalez; en Cuasi Junior/1, 1) Enzo Rojas (campeón) y 2) José González; en Cuasi Pro +400, 1) Óscar Ortiz (campeón) y en Cuasi Damas, 1) Cecilia Cáceres (campeona).