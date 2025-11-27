ABC Motor
Mini Rally Cordillerano-Motor Club Caacupé: Premian a los campeones 2025

Los protagonistas posan para dejar una instantánea después de lo que ha sido una extraordinaria temporada 2025.
Tras la disputa de la novena y última fecha del Campeonato Cordillerano de Mini Rally 2025, organizado por el Motor Club Caacupé, que se disputó en el circuito Villa de las Mercedes, en Tobatí, el ente organizador del certamen galardonó a los campeones de la presente temporada.

Por ABC Color

La Ceremonia de Premiación se llevó a cabo el pasado viernes, en el Salón de Eventos de la Gobernación de Cordillera, en lo que fue una lucida noche en la que los mejores del 2025, subieron al podio a recibir sus respectivos trofeos y festejaron el logro obtenido.

Después de las nueve fechas que se realizaron, las posiciones finales del campeonato extendido, quedaron de la siguiente forma:

Gran asistencia de los competidores, integrantes de los equipos, familiares y amigos, a la Ceremonia de Premiación.
En la Clasificación General, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez (campeones), 2) Alan Bogado y Matías Godoy y 3) Carlos y Brian Bradshaw; en Autocross a Inyección, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez (campeones) y 2) Rolando Chaparro; en Autocross a Carburador, 1) Alan Bogado y Matías Godoy (campeones).

En Autos 2000 8V, 1) Carlos y Brian Bradshaw (campeones) y 2) Guillermo Villalba y Gabriela Ruiz; en UTV, 1) Daniel Schmieglitz y Shirley Toledo (campeones); en Senior +45, 1) Carlos y Brian Bradshaw (campeones).

Momentos previos al inicio de la Ceremonia de Premiación.
En Motos Nacional Trail, 1) Santiago Martínez (campeón), 2) Augusto López y 3) Adrián Patiño; en Motos Fuerza Libre, 1) Sergio Patiño (campeón); en Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez (campeón) y 2) Fabrizio Vázquez; en Cuasi Pro 400, 1) Marcelo Reyes (campeón).

En Karts, 1) Roque González (campeón); en Cuasi Fuerza Libre, 1) Matías Ramírez; en Motos Pro 300, 1) Ulices Benítez (campeón), 2) Alejandro Encina y 3) Diego Acosta; en Cuasi Junior/2, 1) Diego Marín (campeón), 2) Facundo Pérez y 3) Joaquín Gonzalez; en Cuasi Junior/1, 1) Enzo Rojas (campeón) y 2) José González; en Cuasi Pro +400, 1) Óscar Ortiz (campeón) y en Cuasi Damas, 1) Cecilia Cáceres (campeona).