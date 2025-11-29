WRC-Rally de Arabia Saudí: Gran resultado de Diego

Diego, navegado por el español Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Teo Martín Motorsport, tuvo un arranque complicado en el evento árabe, con dos llantazos que lo retrasaron en el clasificador tras el cierre de la primera etapa. En la segunda y tercera etapa pudo remontar y finalizar en el podio.

“Nuestro primer podio en la WRC2 Challenger, en nuestro primer año con el Yaris y en el evento más demandante de los últimos años del WRC. Ha sido un gran trabajo de equipo, sobreponiéndonos a cada desafío técnico y humano, que nos puso a prueba y al límite en todo momento. Gracias Teo Martín Motorsport, Rogelio Peñate, familia, sponsors y a todo el Paraguay por bancarnos siempre. Muy felices”, expresó Domínguez Bejarano a través de sus redes sociales.