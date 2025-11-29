ABC Motor
WRC-Rally de Arabia Saudí: Gran resultado de Diego

Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate en el evento saudí.
Nuestro compatriota Diego Domínguez Bejarano, de 25 años, completó hoy la tercera y última etapa del Rally de Arabia Saudí –válido por la 14ª fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC)– en el tercer lugar de la WRC2 Challenger, subió al podio y consiguió un gran resultado en el cierre de su primera temporada en la segunda categoría de importancia en el certamen ecuménico.

Diego, navegado por el español Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Teo Martín Motorsport, tuvo un arranque complicado en el evento árabe, con dos llantazos que lo retrasaron en el clasificador tras el cierre de la primera etapa. En la segunda y tercera etapa pudo remontar y finalizar en el podio.

Nuestro primer podio en la WRC2 Challenger, en nuestro primer año con el Yaris y en el evento más demandante de los últimos años del WRC. Ha sido un gran trabajo de equipo, sobreponiéndonos a cada desafío técnico y humano, que nos puso a prueba y al límite en todo momento. Gracias Teo Martín Motorsport, Rogelio Peñate, familia, sponsors y a todo el Paraguay por bancarnos siempre. Muy felices”, expresó Domínguez Bejarano a través de sus redes sociales.