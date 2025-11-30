Super Prime-Costanera Sur: Victoria de Fabri y Raúl

Con una temperatura bastante elevada, a orillas del Río Paraguay, ayer después del mediodía –previa verificaciones de las máquinas, por la mañana– arrancó oficialmente en la Costanera Sur la última cita del certamen 2025 en la modalidad de Super Prime.

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV), ente organizador el evento, preparó para el cierre de la presente temporada una competencia sobre asfalto, denominada Gran Final de Campeones, en la cual, finalmente, 123 tripulaciones, de las 132 que se anotaron inicialmente, participaron de la carrera.

Primeramente, previa recorrida para que los competidores levanten la correspondiente hoja de ruta, ingresaron al trazado –de aproximadamente 4.000 metros– los autos de la tracción simple o F2, tanto del Nacional PRO como de la Divisional LIGHT, para cumplir las tres vueltas que estaban previstas para la ocasión.

Posteriormente hicieron lo propio, de la misma forma pero con luz artificial, los de la integral o 4x4, y en ambas categorías los pilotos y copilotos dieron un sensacional espectáculo a los aficionados que llegaron al lugar para el cierre del presente año.

Tras la finalización de la jornada, Fabrizio Galanti, navegado por Tadeo Carrasco, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, sobresalió en la tracción integral PRO, fue el más rápido de la noche y superó a Sebastián Lafarja y Emilio Silva (Škoda Fabia R5), por 6 segundos; y a Jorge Maune y Joaquín Roa, con otra unidad similar, por 22, quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la F2 PRO, Raúl Franco, copilotado por César Alonso, en el Honda Civic Type R EP3, destacó igualmente (para llegar al título de campeón), dejando atrás a Diego Cruz y Ramiro Ayala, a tan sólo 21 centésimas; y a Fabián Herrera y Marco Méndez, a 3 segundos, con sendos Peugeot 208 Rally4.

Los demás ganadores fueron:

En la general Cross Terra, Diego Beconi; en la PRO: RC2A, Fabrizio Galanti; RC2B, Sebastián Lafarja; RC2N, Eugen Gotze; RC4A, Raúl Franco; RC4B, Christian Duerksen; RC4C, Arnaldo Duarte y RC5, Augusto Rossi.

En la LIGHT: RC2, José Candia; RC2N, Elías Benítez; RC2NL, Marco Benítez; RC2NH, Carlos Gaona; Auto R, Fabián Herera; RC4 16V, Kevin Stein; RC4 8V, Guillermo Careaga; RC3 16V, Gianluca Laterra; RC3 8V, Ariel Martínez; RC4L 16V, Arnaldo Duarte; RC4L 8V, Cristhian Clari; RC5 16V, Gustavo Benítez; RC5 8V, Francisco Passarelli; RC9 16V, Federico Aspillaga; RC9 8V, Óscar Rodríguez; Autocross STD, Dennis Ávalos; Autocross FL, Osmar Alegre; UTV Turbo, Diego Beconi y Camionetas FL, Óscar Benítez.