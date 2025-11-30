ABC Motor
30 de noviembre de 2025 - 21:36

Super Prime-Costanera Sur: Victoria de Fabri y Raúl

Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (centro, abajo) celebran el triunfo con los integrantes del equipo TGRP y Marco Darío Galanti.
Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (centro, abajo) celebran el triunfo con los integrantes del equipo TGRP y Marco Darío Galanti.DERLIS SANTACRUZ

Los pilotos Fabrizio Galanti (25 años) y Raúl Franco (29) se adjudicaron la victoria –en la clasificación general de la tracción integral y simple PRO– ayer sábado en la Costanera Sur, tras la disputa de la sexta y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime 2025.

Por ABC Color

Con una temperatura bastante elevada, a orillas del Río Paraguay, ayer después del mediodía –previa verificaciones de las máquinas, por la mañana– arrancó oficialmente en la Costanera Sur la última cita del certamen 2025 en la modalidad de Super Prime.

Raúl Franco y César Alonso (Franco Rally Team), con el resultado obtenido en esta última cita, son los campeones de la F2 PRO.
Raúl Franco y César Alonso (Franco Rally Team), con el resultado obtenido en esta última cita, son los campeones de la F2 PRO.

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV), ente organizador el evento, preparó para el cierre de la presente temporada una competencia sobre asfalto, denominada Gran Final de Campeones, en la cual, finalmente, 123 tripulaciones, de las 132 que se anotaron inicialmente, participaron de la carrera.

Gerardo Wasmosy y Germán Maune (VW Polo GTI R5) también se coronaron como los campeones 2025 en la categoría 4x4 PRO.
Gerardo Wasmosy y Germán Maune (VW Polo GTI R5) también se coronaron como los campeones 2025 en la categoría 4x4 PRO.

Primeramente, previa recorrida para que los competidores levanten la correspondiente hoja de ruta, ingresaron al trazado –de aproximadamente 4.000 metros– los autos de la tracción simple o F2, tanto del Nacional PRO como de la Divisional LIGHT, para cumplir las tres vueltas que estaban previstas para la ocasión.

Sebastián Lafarja y Emilio Silva (Škoda Fabia) fueron escoltas de los vencedores.
Sebastián Lafarja y Emilio Silva (Škoda Fabia) fueron escoltas de los vencedores.

Posteriormente hicieron lo propio, de la misma forma pero con luz artificial, los de la integral o 4x4, y en ambas categorías los pilotos y copilotos dieron un sensacional espectáculo a los aficionados que llegaron al lugar para el cierre del presente año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jorge Maune y Joaquín Roa (Škoda Fabia) finalizaron 3° y completaron el podio.
Jorge Maune y Joaquín Roa (Škoda Fabia) finalizaron 3° y completaron el podio.

Tras la finalización de la jornada, Fabrizio Galanti, navegado por Tadeo Carrasco, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, sobresalió en la tracción integral PRO, fue el más rápido de la noche y superó a Sebastián Lafarja y Emilio Silva (Škoda Fabia R5), por 6 segundos; y a Jorge Maune y Joaquín Roa, con otra unidad similar, por 22, quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

José Candia y Mauricio Köernig (Škoda Fabia R5) ganaron la categoría 4x4 LIGHT.
José Candia y Mauricio Köernig (Škoda Fabia R5) ganaron la categoría 4x4 LIGHT.

Lea además: Super Prime-Costanera Sur: Acción en el asfalto

En la F2 PRO, Raúl Franco, copilotado por César Alonso, en el Honda Civic Type R EP3, destacó igualmente (para llegar al título de campeón), dejando atrás a Diego Cruz y Ramiro Ayala, a tan sólo 21 centésimas; y a Fabián Herrera y Marco Méndez, a 3 segundos, con sendos Peugeot 208 Rally4.

Diego Cruz y Ramiro Ayala, con el Peugeot 208 Rally4, quedaron a tan solo 21 centésimas de la punta en la F2 PRO.
Diego Cruz y Ramiro Ayala, con el Peugeot 208 Rally4, quedaron a tan solo 21 centésimas de la punta en la F2 PRO.

Los demás ganadores fueron:

En la general Cross Terra, Diego Beconi; en la PRO: RC2A, Fabrizio Galanti; RC2B, Sebastián Lafarja; RC2N, Eugen Gotze; RC4A, Raúl Franco; RC4B, Christian Duerksen; RC4C, Arnaldo Duarte y RC5, Augusto Rossi.

Fabián Herrera y Marco Méndez, con el Peugeot 208 Rally4, del Ka´i Competición, completaron el podio de la F2 PRO.
Fabián Herrera y Marco Méndez, con el Peugeot 208 Rally4, del Ka´i Competición, completaron el podio de la F2 PRO.

En la LIGHT: RC2, José Candia; RC2N, Elías Benítez; RC2NL, Marco Benítez; RC2NH, Carlos Gaona; Auto R, Fabián Herera; RC4 16V, Kevin Stein; RC4 8V, Guillermo Careaga; RC3 16V, Gianluca Laterra; RC3 8V, Ariel Martínez; RC4L 16V, Arnaldo Duarte; RC4L 8V, Cristhian Clari; RC5 16V, Gustavo Benítez; RC5 8V, Francisco Passarelli; RC9 16V, Federico Aspillaga; RC9 8V, Óscar Rodríguez; Autocross STD, Dennis Ávalos; Autocross FL, Osmar Alegre; UTV Turbo, Diego Beconi y Camionetas FL, Óscar Benítez.

En la categoría F2 LIGHT, Kevin Stein Bayer y Carlos Chiriani, a bordo del Honda Civic Type R EP3, fueron los mejores.
En la categoría F2 LIGHT, Kevin Stein Bayer y Carlos Chiriani, a bordo del Honda Civic Type R EP3, fueron los mejores.