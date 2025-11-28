Super Prime-Costanera Sur: Acción en el asfalto

Finalmente, son 132 tripulaciones (92 de la tracción simple y 40 de la integral) las que se anotaron para estar presentes en el evento y deberán pasar por el mencionado trámite para estar habilitadas.

Según el programa oficial de la competencia, de 11:00 a 13:00 podrán recorrer el tramo (máximo a 2 pasadas por tripulación), para levantar la correspondiente hoja de ruta, los competidores de la tracción simple (F2, tanto del Nacional PRO como de la Divisional LIGHT).

Y a las 13:30 arrancará la acción sobre el asfalto con la partida del primer auto de la categoría, con lo que se estará iniciando la primera de las tres vueltas que fueron establecidas por la organización.

De 17:30 a 18:15, les tocará el turno de recorrer a los de la tracción integral (4x4, Nacional PRO y Divisional LIGHT), para posteriormente, desde las 18:30, dar paso a la primera prueba especial para los mismos.

La Costanera Sur estará cerrada hoy de 6:00 a 23:00, y el costo de la entrada fue fijado por el CPV en G. 30.000, con dos accesos; por Avda. Perón y por Colón.