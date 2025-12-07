Rally del Paraguay: ¿Habrá reconocimiento?

Con César Marsal conversamos en el segmento ABC Motor del Super Sábado del Cardinal Deportivo, haciendo un balance de lo que dejó la primera edición del Rally del Paraguay y sus repercusiones.

¿Podría haber algún reconocimiento de la FIA?

–Estoy viajando a la ceremonia de premiación el 12 en Uzbekistán, invitado por el presidente (Santiago Peña) y, a través de él, por el presidente de la FIA. Estamos en vela para ver si tenemos algún reconocimiento de parte de la FIA con respecto al Rally del Paraguay. Es muy raro lo que está sucediendo, que le inviten al presidente para esta premiación.

Irme a la gala de la FIA es un sueño que cualquiera quisiera cumplir, estar con esos monstruos del automovilismo mundial.

¿Cuál es el balance del Rally del Paraguay?

–Fue un éxito rotundo desde todo punto de vista, en lo deportivo, en lo económico, organizativo, en la seguridad, en todos tuvimos puntos muy altos. Tuvieron muy buena impresión nuestros amigos de la FIA, la promotora, los pilotos y equipos, se llevaron una sorpresa increíble de lo que es Paraguay y lo que es capaz de hacer.

No estábamos estimando que sea tan profundo el éxito en la parte organizativa. Por ser la primera vez, no estaba nada permitido, al contrario, por ser la primera vez se permiten los errores, pero gracias a Dios los errores que tuvimos fueron mínimos. Muy contento por la pasión del equipo que organizó el rally, aunque siempre hay cosas por mejorar, esperemos que en el 2026 sea mejor.

Cuando te designan que seas la cabeza, ¿qué pasó por su pensamiento?

–Realmente no tuve dudas de agarrar el desafío porque me sentía preparado y capacitado, apoyado por el grupo que fuimos formando. Se sumó gente que no conocía, que fueron dando su granito de arena, su pasión y compromiso, nos enfocamos en el nacionalismo que todos queríamos para demostrar que el Paraguay puede hacer las cosas bien y puede superar a otros países y eso se quedó plasmado en lo que fue el rally.

¿Qué sentimiento hubo al final del rally?

–Los comentarios fueron increíbles, no podíamos creer lo que sucedió en el día y como se fueron desarrollando las cosas. El compromiso y la pasión fueron fundamentales para este evento y cuando iba terminando la carrera lo único que te daban eran ganas de llorar y emocionarte, por todo el esfuerzo que se dio.

¿Quedó una vara muy alta para el 2026?

–Sergio Arréllaga ya se va la semana que viene para levantar el itinerario previsto, lo único que nos queda hacer es algún espectáculo más, que es lo que estamos previendo, agregar algo más en lo deportivo. Estamos pesando hacer una super especial nocturna, ayer solicitamos el permiso para eso y vamos a esperar a ver qué no dicen.

¿Cómo quedó la relación con la FIA?

–Superbién, inclusive cuando le preguntamos a Timo Rautianen (director deportivo del WRC) qué rally podíamos ir a ver para aplicar en el Rally del Paraguay nos respondió que no teníamos que ir a ningún lado, los otros tendrían que venir a ver el rally de ustedes, cosa que nos llenó de orgullo y satisfacción y eso habla a las claras de lo que fue el rally.

El jefe de seguridad de la FIA, Nicolas Klinger, cuando termina la competencia me dice a mí, “qué aburrido que es tu rally”, y yo le preguntó por qué decía que es aburrido, y me dijo: “no hice nada, me aburrí en este rally”.

Michele Moutton (seguridad FIA), cuando estuvo por acá los comentarios que hizo en los reportes finales del rally fueron muy buenos, dio algunas recomendaciones que ella veía que teníamos que corregir.

Sobre los tramos, ¿qué comentarios recibieron?

–Hubo recomendaciones sobre todo en la parte muy violenta de saltos en Cambyretã donde tuvimos pedidos de corregirlos, de los equipos sobre todo, tratar de alivianar las compresiones y la parte final de la zona de Artigas, que es muy rápida y violenta, también vamos a realizar unas correcciones con diferentes inicios y finales.

¿Hay posibilidad de tramos nuevos?

–Vamos a tener tramos nuevos para el año que viene, están previstos al menos dos sectores nuevos.

¿Qué le falta a nuestro automovilismo?

–Nosotros tenemos que apuntar a nivel Sudamérica para el crecimiento de nuestros pilotos, quienes demuestran año tras año que son los mejores, pero como no hay un crecimiento en Sudamérica, no sé qué motivación puede tener un piloto escalando no solamente en su país sino a nivel sudamericano.

Hay mucho que trabajar y diversificar las categorías, en el sentido que existe una categoría Junior en la FIA que es la WRC3 que puede ayudar mucho a nuestros pilotos en su desarrollo, para poder llegar no solo a la WRC2, sino también a la WRC1.

Acá hay que tener en cuenta una cosa, vinieron unos europeos a correr el Rally del Paraguay, recorrieron dos veces y nos ganaron por mucho tiempo, a nuestros pilotos que están corriendo este rally desde que nacieron, entonces creo que se debe dar como están compitiendo Diego (Domínguez Bejarano) y Fau (Zaldívar), el crecimiento está en Europa. Le tenés a Joshua (Duerksen) que hoy día va a estar en el mejor equipo de la F2, después de varios años que está compitiendo en Europa.

En el Rally también puede suceder lo mismo, salir a competir afuera para mejorar.

Ahí le tenés a Fau, él gana cuando quiere acá en Paraguay y esa es una muestra palpable de que el automovilismo de Europa está en otro nivel, pero por más que tengamos el mejor parque de Sudamérica y los mejores pilotos, tenemos que seguir creciendo.

Si Fau tiene el compromiso y el presupuesto, tiene que empezar a seguir apostando al crecimiento en Europa que le puede llegar a catapultar a la WRC1, no podemos pretender que solamente corriendo en Sudamérica, ya cumplió con todos los objetivos acá y él tiene las condiciones para hacerlo.

Con relación al Sudamericano de rally?

–La televisión es clave, los Gobiernos también junto con las Federaciones para que este automovilismo crezca, también el apoyo de la FIA. El premio que llega es muy corto, se necesita más motivación y que la gente de la FIA dé un premio mayor, no solo ir a la Gala, que por cierto uno tiene que pagar todo.