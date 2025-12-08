Joshua Duerksen: Los puntos que sumó y en qué posición terminó el 2025

Joshua Duerksen cerró la segunda temporada en la Fórmula 2 ganando la carrera principal de Emiratos Árabes Unidos. El paraguayo arrancó desde el octavo lugar, remontó posiciones y después de 33 vueltas, cruzó la bandera a cuadros en el primer puesto en el Circuito de Yas Marina, donde en 2024 también había finalizado el año con una victoria.

Duerksen acabó tal y como había iniciado: con un triunfo. El piloto de AIX Racing fue el más rápido de la sprint en Australia, la primera fecha del 2025. En total, fueron 14 rondas y 27 carreras (Australia suspendió la race principal por lluvia): el guaraní subió al podio 8 veces, siendo 3° una vez, 2° en cinco oportunidades y 1° en dos (sprint en Australia y principal en Emiratos).

Joshua Duerksen mejoró la temporada 2024

Además de los podios, el nacido en Asunción también logró puntos con el décimo lugar en la carrera principal en Sakhir, Baréin, y el quinto puesto en la sprint de Silverstone, Reino Unido. De esta forma, el joven de 22 años acumuló 107 unidades y ocupó el noveno escalón en la clasificación de pilotos, mejorando los 87 (10°) que había sumado el año anterior.