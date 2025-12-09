FIA Fórmula 2: Joshua muestra su nuevo rostro para el 2026

“Todo Ok para mañana, preparados para un poco de guaraní”, publicó en sus redes sociales Joshua Duerksen tras el primer contacto este martes con el Invicta Racing, su nuevo equipo en la categoría para la temporada 2026. Nuestro compatriota hizo alusión a los entrenamientos oficiales pos-temporada que arrancan el miércoles en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, donde cumplirá con los primeros kilómetros al mando de un monoplaza bicampeón de la Fórmula 2.

El Invicta Recing recibe a Duerksen luego de consagran campeón al italiano Leonardo Fornaroli en este 2025 y al brasileño Gabriel Bortoleto en la temporada pasada, siendo así el equipo más exitoso de la categoría en los últimos años y consagrándose campeón de Constructores este año.

Joshua llega a su nuevo equipo luego de culminar noveno el campeonato, con ocho podios este año y 107 puntos alcanzados. Los últimos tres podios se dieron en los dos últimos fines de semana, con un P2 en la sprint de Qatar, un P2 en la sprint de Abu Dabi y un triunfo (P1) en la carrera principal también en la última cita de año, que fue en el circuito Yas Marina, donde el año pasado también había ganado la carrera principal.

Tras subir al podio el domingo en la última carrera y donde fue el vencedor, nuestro compatriota realizó un análisis de la temporada y señalo: “Ha sido una temporada con muchos altibajos, debo decir que empezamos muy bien. Es curioso. Empecé la temporada ganando y la terminé ganando. Eso es genial. Pero tuvimos muchos altibajos, sobre todo a mitad de temporada, muchos fines de semana de carrera en los que no sumamos ningún punto; creo que esto fue lo que más nos perjudicó. Pero estoy muy contento de que hayamos podido terminar la temporada así”.

Continuado con el balance, agregó: “Creo que ya he conseguido seis podios en las últimas ocho carreras, o algo así. Así que llegamos con una racha muy buena, y el coche se sentía cada vez mejor y creo que, quizás un poco tarde, poco a poco empezamos a encontrar el punto óptimo del coche y fue una muy buena manera de terminar la temporada. La verdad es que no estoy del todo contento porque esperaba estar mucho más arriba en la clasificación del campeonato. Pero sí, es parte de la competición, los momentos difíciles. Al menos aproveché al máximo el aprendizaje y espero ser mucho mejor el año que viene”.

Este año, Joshua inició la temporada ganado la carrera sprint en Melbourne, Australia, luego tuvo varias situaciones complicadas en Baréin con una descalificación, fuera del top 10 en Arabia Saudita, similar situación en Imola y dos abandonos en el GP de Mónaco.

Tampoco en España le fue bien a nuestro compatriota, pero a partir de Austria las cosas comenzaron a mejorar, con un segundo puesto en la sprint. En Gran Bretaña, Bélgica y Hungría hubo altibajos, pero desde Italia no pararon los podios, P2 y P3 en Monza, P2 en la carrera principal de Azerbaiyán, P2 en la sprint de Qatar y el cierre soñado en Abu Dabi con el doble podio, P2 y P1.

A partir de ahora se viene el gran desafío, sumar los puntos necesarios para lograr la superlicencia, que hasta ahora lleva 7 unidades.