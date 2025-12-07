Joshua Duerksen ganó el Feature Race de Abu Dabi.

Joshua Duerksen partió desde la octava posición y, gracias a una excelente estrategia y gestión de carrera, logró escalar hasta el primer puesto. Esta es su segunda victoria de la temporada, repitiendo la hazaña lograda al inicio del año en la carrera sprint de Melbourne.

El piloto se benefició de un momento clave tras la salida del coche de seguridad, lo que le permitió asegurar el liderazgo y llevarse el triunfo en el circuito de Yas Marina.

Lea más: ¡Joshua, imparable!: podio con un segundo puesto en la Sprint de F2 en Abu Dabi

Tras la victoria, Joshua Duerksen expresó su alegría y agradecimiento a su equipo: “¡Es realmente increíble ganar aquí! AIX Racing ha hecho un trabajo asombroso. Estoy muy agradecido por estos dos años juntos, y quería ganar esta carrera por ellos".

Cierre de temporada exitoso

Con esta victoria, Joshua Duerksen culmina un año exitoso, sumando seis podios en las últimas ocho carreras, incluyendo el segundo lugar obtenido en la carrera sprint de ayer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El podio de la carrera principal lo completaron Roman Stanek y Gabriele Minì.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este resultado, Duerksen se asegura el noveno lugar en la tabla final del campeonato, mejorando su desempeño en comparación con la temporada 2024.