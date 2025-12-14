Maratón de karting 2025: Una gran manera de cerrar el año

Fueron tres las categorías habilitadas para la jornada, resaltando la presencia de varios chicos muy precoses que se inician en la modalidad. Pilotos de las categorías Escuelita, Rotax Micro Max y la Fortex ingresaron a pista para deleitar a una gran cantidad de público con carreras realmente emocionantes y muy competitivas.

En la principal categoría, la Fortex, con largada al estilo Le Mans, un total 15 equipos, 39 pilotos y 60 minutos de carrera, la dupla conformada por Alejandro Samaniego y Víctor Chanoski se quedó con el primer lugar, siendo la tercera consagración de Ale en esta competencia (2014-2024-2025).

Una buen estrategia de equipo y un ritmo alto y constante le permitió a la dupla Samaniego/Chanoski quedarse con la victoria, en esta oportunidad por delante de los equipos integrados por Iván Benítez Bejarano/Iván Sánchez/Fernando González y Pablo Viedma/Alan Chanoski.

En lo que respecta a la categoría Rotax Micro Max, con dos series de 15 minutos y con grilla invertida en la segunda tanda, los vencedores fueron Sebastián Wasmosy con Bruno Zaldívar, quedando por delante de Alejandro Maune con Emilio Duarte y Alejo García con Ignacio Ayala.

Los que brindaron un show aparte fueron los pequeños de Escuelita, con cinco pilotos en pista, todos debutantes en la Maratón y un Thiago Medina, con tan solo tres años. El ganador de esta categoría, que corrió por espacio de diez minutos, Leo Noguera, escoltado por Tadeo Martin, Raffa Robertti, Ignacio Maune y Thiago Medina.

El lunes 22 será la premiación del Campeonato del KCP.