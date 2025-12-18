FIA F2-Joshua Duerksen: “El sueño de llegar a la F1 sigue firme”

Las primeras palabras de Joshua Duerksen, al arribar al país ayer por la noche y luego de ser abordado por los representantes de los diferentes medios, fueron las siguientes:

–Estoy muy contento de estar de vuelta por Paraguay. Fue un año muy largo, con muchas actividades pero muy feliz de terminar como terminó. Definitivamente, Yas Marina es mi circuito. Fue un fin de semana perfecto y no hubo mejor manera que esa para terminar la temporada con AIX Racing y empezar un nuevo capítulo con Invicta Racing.

¿Era lo que esperabas para este año o se dio mucho más?

–Realmente yo esperaba más. Obviamente fue una temporada mucho mejor que la del año pasado. O sea, el año pasado hicimos cuatro podios en total y este año creo que hicimos alrededor de ocho en total y muchos más puntos que el año pasado. La categoría estaba mucho más competitiva, lo cual opacó un poco mi temporada en comparación con la del año pasado. Pero igual yo quería más. Creo que remontamos muy bien en la segunda mitad del año con muchos puntos y podios. Ahora, luego de los test de post temporada con Invicta, definitivamente tengo muchas esperanzas para el próximo año.

¿En qué momento se da tu paso al Invicta Racing? ¿Era algo que se venía manejando en el año o se dio ya sobre el cierre del año?

–No, ya a mitad de año lo teníamos confirmado. Lo tuvimos que mantener en secreto por mucho tiempo. Pero ya sabíamos a dónde íbamos el próximo año. Claro, había que concentrarnos en la temporada actual, en terminar primero bien, y luego anunciarlo.

Con este nuevo equipo, ¿tienen que cambiar más las cosas para bien?

–Sí, luego de los test post temporada del Invicta, vi grandes diferencias en comparación con Aix Racing. Simplemente una manera de trabajar muy diferente y realmente me sorprendió. Estoy muy contento de cómo trabaja el equipo y las sensaciones que me dio el auto. Muy sorprendido y muy feliz por lo que se viene el próximo año.

¿Qué se viene el próximo año?

–A ver, si Dios quiere, el campeonato. Estoy apuntando al campeonato. Yo sé que Invicta tiene el auto para campeonar. Ya son campeones dos veces de seguido. Los pilotos que corren ahí son muy buenos y que ellos me hayan dado la oportunidad es algo único.

Con relación a la F1, ¿percibís que se están alineando los astros para que se dé?

–De a poquito sí. Pero hay que seguir trabajando duro. Eso significa que tiene que haber un mayor compromiso de nuestra parte, mayor trabajo y esfuerzo, y asegurarnos de que todo salga bien para que ese gran sueño pueda hacerse realidad.

¿Sentiste algo de diferencia en el auto con las pruebas del equipo Invicta?

–Realmente sí, sentí muchas diferencias. Es un auto muy diferente al del AIX Racing, lo cual significa que tengo que adaptar mi estilo de manejo, en cómo administrar el auto y los neumáticos, y simplemente todo. Se sintió como mi primer día en la F2 otra vez. Sentía las mismas mariposas en el estómago, pero realmente muy contento con las sensaciones que me dio el auto.

Lo importante de todo es que el sueño continúa...

–Totalmente, acá estamos firmes y qué mejor manera que estar con el equipo campeón. Las esperanzas están muy altas.

¿Sentís el cariño de la gente? De todo el pueblo paraguayo.

–Siempre. Así como ahora con ustedes. Siento el cariño inmenso durante todo el año. Siempre veo los comentarios positivos de la gente alentándome y no saben el gran valor que tiene eso para mí y cómo me motiva y me ayuda a seguir adelante. La gente no dimensiona el gran poder que tienen esos comentarios y estoy muy agradecido por todo el apoyo.

Tu visión sobre el deporte motor en Paraguay...

–Yo veo que el deporte motor en Paraguay está creciendo muchísimo estos últimos años, lo cual a mí personalmente me alegra mucho porque es el deporte que yo amo, es mi deporte favorito. Y ver cómo está creciendo el karting, el rally, ahora con muchos más pilotos saliendo al exterior, es impresionante y estoy muy contento y espero que ese desarrollo siga siendo así.

¿Qué quieres decirle a la gente en este momento muy especial, en el cual se está yendo el año?

–Primeramente, agradecerles por todo el apoyo que me dieron en todos estos años y decirles que es un orgullo para mí representar a Paraguay. El sueño de llegar a la F1 sigue firme, y animarles a soñar en grande porque ustedes pueden, que Paraguay puede y el resurgimiento de un gigante está pasando. Es un privilegio enorme para mí poder ser representante de Paraguay y llevar la bandera a lo más alto del podio.

¿Hasta cuándo por acá?

–Vamos a ver, no tengo muy bien definido todavía. Definitivamente, estoy para las fiestas, pero lo más probable es que ya en enero Invicta me esté llamando para ir al taller y a empezar los preparativos.

Antes de eso, ¿te vas a México? La gente de Telmex te va a convocar para una reunión muy importante...

–Y vamos a ver, veremos que pasa. Pero sí, como te digo, ahora mismo mi agenda es muy flexible y vamos a ver cómo se va dando sobre la hora.