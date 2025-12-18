Joshua Duerksen vuelve al país tras una gran temporada en la F2 y apunta al título en 2026

El joven piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, arribó al país en la madrugada de este jueves luego de cerrar una destacada temporada internacional, en la que consiguió dos victorias y un total de ocho podios, además de finalizar noveno en el campeonato de pilotos. De cara al 2026, el compatriota debutará con el equipo Invicta Racing, con el claro objetivo de pelear por el título.

Entre sus principales logros del año se destacan el triunfo en la primera carrera de la temporada en Australia y la victoria en la carrera principal de Abu Dhabi, la última del calendario, resultados que marcaron una fuerte remontada en la segunda mitad del campeonato.

Duerksen se mostró autocrítico pese a los buenos números. “Realmente yo esperaba más. Fue una temporada mucho mejor que el año pasado, con más podios y muchos más puntos, pero igual yo quería más”, expresó. Reconoció que la mayor competitividad de la categoría influyó en su evaluación, aunque valoró el crecimiento mostrado sobre el cierre del año.

Ilusión renovada con Invicta Racing

El piloto confirmó que su llegada a Invicta Racing ya estaba definida desde mediados de temporada, aunque recién se hizo oficial tras el cierre del campeonato. “Ya a mitad de año sabíamos a dónde íbamos el próximo año, pero había que concentrarse en terminar bien la temporada”, explicó.

Sobre sus primeras sensaciones con el nuevo equipo, tras los tests postemporada, se mostró entusiasmado. “Vi grandes diferencias en la forma de trabajar y en las sensaciones del auto. Me sorprendió mucho y estoy muy contento con lo que se viene”, afirmó, al tiempo de destacar que deberá adaptar su estilo de manejo por tratarse de un monoplaza muy distinto al que utilizó anteriormente.

Objetivo claro: el campeonato

Consultado sobre sus metas para la próxima temporada, Duerksen no dudó en apuntar alto. “Si Dios quiere, el campeonato. Invicta tiene el auto para campeonar, ya fueron campeones dos años seguidos y que me hayan dado esta oportunidad es algo único”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al gran sueño de llegar a la Fórmula 1 y aseguró que, si bien el talento es importante, el camino requiere trabajo constante. “De a poquito se están alineando las cosas, pero eso significa mayor compromiso, mayor esfuerzo y asegurarnos de que todo salga bien”, indicó.

El respaldo del público paraguayo

El piloto también destacó el cariño permanente de la afición paraguaya, que lo acompaña a lo largo del año pese a su constante actividad en el exterior. “Siempre siento el apoyo de la gente. Veo los mensajes y comentarios, y no dimensionan el gran valor que tienen para mí y lo mucho que me motivan”, expresó emocionado.

Finalmente, Duerksen señaló que cada regreso al país es especial, ya que le permite reencontrarse con su familia y amigos, además de recargar energías antes de encarar un nuevo desafío internacional.