Dakar 2026-Arabia Saudí: Sainz quiere su quinto Tuareg

Sainz, junto con su copiloto Lucas Cruz, presentó sus objetivos para este Dakar 2026, que se disputará en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero y en el que participará por decimoctava ocasión, al que llega con “más confianza”, según indicó hoy durante un acto en Madrid.

“Llegamos al Dakar 2026 con más confianza, conocemos mejor al coche tras muchos kilómetros de ensayos y competiciones. La fiabilidad técnica es básica en el Dakar, pero también las prestaciones en todo tipo de terrenos es clave. Creo que estamos en un momento idóneo para aspirar a todo”, señaló el piloto de 63 años.

El Dakar 2026 se disputará por 7ª vez consecutiva en Arabia Saudí, en una edición de 8.000 km, con 2 etapas maratón y sin la crono 48 horas ni “Empty Quarter”, presentes en anteriores ediciones.

