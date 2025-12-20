ABC Motor
20 de diciembre de 2025 - 19:31

Moto Rally y ATV Ybycuí: Gran final en el Santa Lucila

Ainhoa Verdún es la campeona de la categoría Damas.
Ainhoa Verdún es la campeona de la categoría Damas.DERLIS SANTA CRUZ

El pasado fin de semana se disputó con mucho éxito la carrera que correspondió a la gran final del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, en la compañía de Entre Ríos, específicamente en el Autódromo Santa Lucila, de la citada ciudad.

Por ABC Color

Después de lo que fue una emotiva competencia de principio a fin, con tres tandas clasificatorias sobre un trazado de 6,5 km, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Marcos Vallejos, 2) José Díaz y 3) Marcos Jiménez. En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Marcos Vallejos, 2) Marcos Jiménez y 3) José Galeano; en ATV Nacional, 1) Fabrizio Vázquez, 2) Fernando Manzoni y 3) Alejandro Escurra; en Trail 200, 1) José Díaz, 2) Daniel Bobadilla y 3) Ariel Brizuela; en 250 Fuerza Libre, 1) Diego Arca, 2) Lucas Pedrozo y 3) Óscar Rojas.

El flamante campeón 2025 en Trail Nacional es Enrique Verdún.
El flamante campeón 2025 en Trail Nacional es Enrique Verdún.

En MX Fuerza Libre, 1) Lucas Pedrozo y 2) Fabio Jacquet; en Iniciante Nacional, 1) Jonathan Prieto, 2) Julio Salomón y 3) Óscar Benítez; en Damas, 1) Andrea Cantero, 2) Ainhoa Verdún y 3) Andrea Katterine Villar; en MX 250, 1) Taino Fleitas, 2) Pedro Rodríguez y 3) Marcos Jiménez; y en AX100 y Motoneta, 1) Jesús Medina.

Una postal con los protagonistas del certamen 2025.
Una postal con los protagonistas del certamen 2025.

Con estos resultados, los campeones 2025 son: En Trail Nacional, Enrique Verdún; en Damas, Ainhoa Verdún; en Trail 200, Nelson Villalba; en MX250, Taino Fleitas; en FL 250, “Chuky” Vázquez; en Senior, Saúl Fernández; en ATV Nacional, Alejandro Escurra; en MX FL, Fabio Jacquet y en ATV FL, José Galeano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa carrera en Caballero Punta

Y los vicecampeones 2025 son: en Damas, Andrea Cantero; en Iniciante Nacional, Martin Lezcano; en Trail 200, Steven Romero; en Senior, César Sanabria; en MX 250, Marcos Jiménez; en FL 250, Lucas Pedrozo; en MX FL, Fabio Jacquet; en ATV Nacional, Fabrizio Vazquez y en ATV FL, Marco Vallejos, respectivamente.