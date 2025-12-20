Moto Rally y ATV Ybycuí: Gran final en el Santa Lucila

Después de lo que fue una emotiva competencia de principio a fin, con tres tandas clasificatorias sobre un trazado de 6,5 km, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Marcos Vallejos, 2) José Díaz y 3) Marcos Jiménez. En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Marcos Vallejos, 2) Marcos Jiménez y 3) José Galeano; en ATV Nacional, 1) Fabrizio Vázquez, 2) Fernando Manzoni y 3) Alejandro Escurra; en Trail 200, 1) José Díaz, 2) Daniel Bobadilla y 3) Ariel Brizuela; en 250 Fuerza Libre, 1) Diego Arca, 2) Lucas Pedrozo y 3) Óscar Rojas.

En MX Fuerza Libre, 1) Lucas Pedrozo y 2) Fabio Jacquet; en Iniciante Nacional, 1) Jonathan Prieto, 2) Julio Salomón y 3) Óscar Benítez; en Damas, 1) Andrea Cantero, 2) Ainhoa Verdún y 3) Andrea Katterine Villar; en MX 250, 1) Taino Fleitas, 2) Pedro Rodríguez y 3) Marcos Jiménez; y en AX100 y Motoneta, 1) Jesús Medina.

Con estos resultados, los campeones 2025 son: En Trail Nacional, Enrique Verdún; en Damas, Ainhoa Verdún; en Trail 200, Nelson Villalba; en MX250, Taino Fleitas; en FL 250, “Chuky” Vázquez; en Senior, Saúl Fernández; en ATV Nacional, Alejandro Escurra; en MX FL, Fabio Jacquet y en ATV FL, José Galeano.

Y los vicecampeones 2025 son: en Damas, Andrea Cantero; en Iniciante Nacional, Martin Lezcano; en Trail 200, Steven Romero; en Senior, César Sanabria; en MX 250, Marcos Jiménez; en FL 250, Lucas Pedrozo; en MX FL, Fabio Jacquet; en ATV Nacional, Fabrizio Vazquez y en ATV FL, Marco Vallejos, respectivamente.