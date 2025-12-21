FIA Fórmula 2-Temporada 2025: Joshua Duerksen sigue dejando huellas

En el inicio del certamen, ganó la carrera sprint del GP de Australia, en Melbourne; hizo podio (2°), en la sprint de Austria (Spielberg); doble podio (3°, en la sprint y 2° en la carrera principal) en Italia (Monza); otro podio (2°), en la sprint de Azerbaiyán (Bakú); podio nuevamente (2°) en la sprint de Qatar (Lusail), y finalmente, en la última cita de Abu Dabi (Yas Marina), consiguió otro doble podio (2° en la sprint y 1° en la principal), para llegar a ocho en total entre las cuales dos correspondieron a victorias, una al comienzo y otra al final de este año.

La semana pasada, la organización de la categoría hizo oficial algunas estadísticas del 2025 en las que Joshua marcó presencia.

Por un lado, ocupó el tercer lugar entre los pilotos que más vueltas lideraron a lo largo del año (79 vueltas), por detrás del campeón y del vice (Fornaroli y Crawford /110); y por otro, el cuarto, entre los que más veces subieron al podio (8 veces) y el séptimo, entre los que más veces ganaron (2 veces).

Lea también: WRC Rally del Paraguay 2026: ¡Preparados para batir récords!

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duerksen seguirá su ascendente carrera el próximo año en el equipo británico Invicta Racing (bicampeón de la categoría), con el que ya realizó las primeras pruebas a bordo del monoplaza amarillo, herramienta con la cual, a decir del mismo, intentará pelear el campeonato en 2026 y llegar a la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1, sueño que ojalá se haga realidad.