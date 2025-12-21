ABC Motor
FIA Fórmula 2-Temporada 2025: Joshua Duerksen sigue dejando huellas

El monoplaza #20 del AIX Racing, que estuvo al mando del piloto Joshua Duerksen, durante una de las carreras del 2025 que se va.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen –que finalizó el vínculo que tuvo por dos años consecutivos con el equipo de origen alemán AIX Racing–, tras la disputa de catorce fechas esta temporada en la FIA Fórmula 2, cosechó un total de 107 puntos (9°, en la tabla final de posiciones), no solamente para él sino también para su equipo (9°), ya que fue el único en sumar unidades para el mismo en 2025.

En el inicio del certamen, ganó la carrera sprint del GP de Australia, en Melbourne; hizo podio (2°), en la sprint de Austria (Spielberg); doble podio (3°, en la sprint y 2° en la carrera principal) en Italia (Monza); otro podio (2°), en la sprint de Azerbaiyán (Bakú); podio nuevamente (2°) en la sprint de Qatar (Lusail), y finalmente, en la última cita de Abu Dabi (Yas Marina), consiguió otro doble podio (2° en la sprint y 1° en la principal), para llegar a ocho en total entre las cuales dos correspondieron a victorias, una al comienzo y otra al final de este año.

Duerksen y la tricolor, presentes en el podio 8 veces este año.
La semana pasada, la organización de la categoría hizo oficial algunas estadísticas del 2025 en las que Joshua marcó presencia.

Por un lado, ocupó el tercer lugar entre los pilotos que más vueltas lideraron a lo largo del año (79 vueltas), por detrás del campeón y del vice (Fornaroli y Crawford /110); y por otro, el cuarto, entre los que más veces subieron al podio (8 veces) y el séptimo, entre los que más veces ganaron (2 veces).

Duerksen seguirá su ascendente carrera el próximo año en el equipo británico Invicta Racing (bicampeón de la categoría), con el que ya realizó las primeras pruebas a bordo del monoplaza amarillo, herramienta con la cual, a decir del mismo, intentará pelear el campeonato en 2026 y llegar a la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1, sueño que ojalá se haga realidad.