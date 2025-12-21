WRC Rally del Paraguay 2026: ¡Preparados para batir récords!

Luego de la condecoración como el “Mejor Rally del Mundo 2025”, que fue concedida a nuestro país por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la organización del WRC Rally del Paraguay ya se prepara con todo para la segunda edición en 2026 y plantea un nuevo y ambicioso objetivo de alcanzar los 400.000 espectadores, casi el doble de los 210.000 asistentes registrados este año.

Dicho objetivo fue planteado por el Equipo País, a través de una entrevista que dio a la TV Pública Paraguay César Marsal, CEO del WRC Rally del Paraguay, luego de su regreso al país tras recibir el galardón en Tashkent (Uzbekistán), junto por el presidente de la República, Santiago Peña, un hecho sin precedentes.

Marsal catalogó al reconocimiento como “un orgullo muy grande” y subrayó que el rally paraguayo fue organizado por primera vez bajo estándares internacionales, logrando imponerse en la evaluación de la FIA frente a competiciones con décadas de trayectoria, como las de Portugal y Finlandia. De acuerdo con el directivo, los jueces internacionales valoraron especialmente la capacidad organizativa, la calidad deportiva y la innovadora ceremonia de largada, que reunió a más de 5.000 personas y combinó música, DJ, carnaval, interacción directa con los pilotos y un cierre con fuegos artificiales inolvidables.

Las claves del éxito

En el plano netamente deportivo, la FIA destacó que “el desarrollo de la competencia fue perfecto”, un factor decisivo, dado que el rendimiento deportivo representa cerca del 80 % de la evaluación internacional. A ello se sumaron elogios al Parque de Servicios, concebido como un espacio abierto que permitió una interacción cercana entre el público, los equipos y los vehículos, lo que generó una experiencia inédita para los aficionados.

César resaltó, además, el rol del público paraguayo, al que definió como actor central del éxito del evento. “La gente se apropió del rally, lo convirtió en una fiesta y mostró un comportamiento ejemplar ante visitantes, equipos y autoridades”, afirmó.

Parque de Servicios, con reconocimiento internacional

El impacto del Parque de Servicios trascendió la competencia y volvió a captar la atención internacional cuando el piloto sueco Oliver Solberg, figura del World Rally Championship (WRC), elogió públicamente su diseño. A través de sus redes sociales, Solberg compartió una fotografía junto a la arquitecta Lourdes Gómez, responsable del proyecto, acompañada del mensaje: “Lourdes has designed the beautiful service area (Lourdes ha diseñado la hermosa área de servicio)”. El gesto reforzó el reconocimiento internacional al trabajo del equipo organizador paraguayo.

Mirada al Rally del Paraguay 2026

De cara a la próxima edición, César Marsal adelantó que Encarnación podría tener un rol protagónico en 2026. Entre las propuestas en análisis se encuentran la inclusión de tramos urbanos y la posibilidad de que la power stage se realice en la ciudad. Este tramo final, uno de los más esperados por el público y las transmisiones televisivas, otorga puntos extra a los cinco pilotos más rápidos y se caracteriza por su espectacularidad, con saltos, curvas técnicas y miles de espectadores en las gradas.

Paraguay ya dejó huella con la PWS de Hohenau, que convocó a multitudes y se convirtió en una de las postales más celebradas del rally mundial.

“Para la FIA, hoy Paraguay está primero; luego están las demás fechas. Paraguay está en la cúspide del WRC”, enfatizó el CEO. Con este respaldo internacional, la organización se prepara para una edición 2026 que promete ser la más grande, participativa e internacional de la historia del WRC Rally del Paraguay, con el objetivo de reunir a 400.000 aficionados a lo largo de sus distintas etapas.

Fuente: Agencia IP.